Россия нанесла массированный удар по Украине; много погибших и раненых

Ночью Россия атаковала Украину ракетами "Калибр", которые были запущены с Черного моря, крылатыми ракетами, запущенными с бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, а также десятками ударных дронов.

Массированная атака дронов затронула Киев и Киевскую область, где погибли четыре человека и 16 получили ранения, в том числе трое детей.

В результате ракетной атаки по Хмельницкой области погибли четыре человека, пятеро получили ранения, сообщается в первоначальной информации.

В Житомирской области ночью погибли трое детей, 12 человек получили ранения, сообщили в украинской Службе по чрезвычайным ситуациям.

В Николаеве российский дрон поразил пятиэтажный жилой дом, в результате чего один человек погиб, а пятеро получили ранения.

"В результате ночной атаки БПЛА произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Возник пожар. По состоянию на 06:00 спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1948 г. р. Пострадали пять человек, в том числе подросток. Разрушены два этажа, другие - повреждены. Из-под завалов спасены две женщины, одна госпитализирована в тяжелом состоянии, с другой работают психологи. Эвакуировано 210 жителей", - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Взрывы и пожары произошли также в Одесской, Харьковской, Черниговской, Тернопольской, Сумской, Днепропетровской, Житомирской, Черкасской областях.