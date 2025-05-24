В Великобритании подозревают, что поджог дома премьер-министра организовала Россия

По подозрению в сговоре с целью совершения поджога с целью посягательства на жизни людей были задержаны двое украинцев Роман Лавринович и Петр Починок, а также гражданин Румынии Станислав Карпюк. Полиция Великобритании заявила, что обвиняемые вступили в сговор с "другими неустановленными лицами". По одной из версий следователей, это могут быть вербовщики из российских разведслужб.

Пока трое подозреваемых обвиняются в уголовных преступлениях, а не нарушениях национальной безопасности, отмечает FT. По словам одного из правительственных чиновников, до сих пор расследуются "различные версии событий" и "пока ничего не исключено".

В то же время, даже если Лондон установит причастность России к поджогам, это отнюдь не будет означать, что оно было "заказано" российскими властями или что подозреваемые знали об участии Кремля. Ранее прокурор Сара Пшибильска отметила, что мотивы задержанных пока не установлены.

В правительстве также обсуждается возможная реакция Лондона, если подтвердится версия об участии России в преступлениях, говорили источники издания.

Судебный процесс обвиняемых назначен на 6 июня. Никто из подозреваемых не может считаться идеологически близким к России, уточняет FT, и один из них опубликовал хвалебные фотографии украинских военных.

Серия поджогов произошла в северных районах Лондона - Кентиштауне и Ислингтоне. Один из домов, подвергшихся нападениям, принадлежит Стармеру и сдается, а второй принадлежит семье премьер-министра, он там жил в 90-е годы. Возле одного из домов в Кентиштауне также загорелся автомобиль Toyota RAV4. При пожарах никто не пострадал. Поджог зданий значительного ущерба не нанес - при пожаре были повреждены только входные двери.