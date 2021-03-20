Сб, 20.03.2021
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Эгил Левитс, президент Латвии
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Без еды, питья и ухода: зараженная коронавирусом пожилая эстонка не могла позвать на помощь

Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Полиция время от времени сталкивается с ситуациями, когда с человеком в собственном доме происходит несчастный случай или ему становится плохо, но он не может позвать на помощь, пишут Rus.Postimees.

Полицейские отмечают, что в таких случаях очень помогают родственники и соседи, которые могут заметить, когда что-то изменилось в привычном ритме жизни человека и, например, он долгое время не выходил из дома.

Как сообщает Пыхьяская префектура, в прошлые выходные в полицию поступило сообщение, что о проживающей в одной квартире столетней женщине уже долгое время ничего не слышно. Во время проверки квартиры выяснилось, что женщина находится там в плохом состоянии - без еды, питья и ухода. Пожилую женщину, у которой в том числе был обнаружен и коронавирус, доставили в больницу. "Как долго женщина в таком состоянии уже находилась, неизвестно. Также не удалось связаться с ее близкими", - уточняет Пыхьяская префектура.

Полиция призывает всех в условиях коронаограничений все равно находить возможности общаться со своими пожилыми родственниками, например, беседовать на безопасном расстоянии, использовать телефон или интернет, попросить соседей проверить обстановку. При необходимости можно ходатайствовать о помощи у местного самоуправления.

"Если вы какое-то время ничего не слышали о своем соседе и такое поведение не кажется обычным дело, смело звоните на номер 112", - призывает Пыхьяская префектура.

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