Почему Рига раздает муниципальные квартиры за пределами столицы?

Один из 30-квартирных домов, который Рига купила в 2008 году за 2,5 миллиона евро, находится в Сигулде. Его можно увидеть среди других подобных домов, проехав через Сигулду по Видземскому шоссе. Современные окна от пола до потолка, просторные террасы на верхних этажах. Когда-то он был приобретен, чтобы сдавать в аренду квартиры стоящим в очереди - жальцам денационализированных домов, малоимущим и т. д.

В то время в очереди стояло более 11 тысяч человек, и, чтобы быстрее ее сократить, Рижская дума через муниципальное предприятие Rīgas pilsētbūvnieks купила аналогичные новостройки в Балдоне за 5,7 миллиона евро, в Силакрогсе (четыре дома) почти за 9 миллионов и в Олайне за 1,8 миллиона евро - всего более 300 квартир для сдачи в аренду рижанам. В 2003 году муниципалитет купил в Адажи еще один многоквартирный дом.

Госконтроль не понимает таких решений местного самоуправления. Директор департамента Госконтроля Эдгар Корчагин говорит: "Что нас удивило, так это то, что

для разрешения проблемы Рижская дума приняла решение не строить дома в Риге, а просто покупать их вблизи столицы. 3

Это означает, что часть жителей Риги в результате перебрались в пригород ​​- в Сигулду, Олайне, Балдоне - и стали жителями этих самоуправлений". Так подоходный налог с населения идет мимо рижского бюджета.

Госконтроль подсчитал, что жители трех домов в Сигулде, Балдоне и Адажи за пять лет пополнили кошельки своих новых самоуправлений почти на полтора миллиона евро, 3

а столицы - ничем. Стоимость аренды без учета коммунальных платежей относительно невысока - от 86 центов до евро за 34 квадратных метра, или, например, 70 евро за двухкомнатную квартиру в Сигулде. Между тем Риге еще предстоит выплатить кредит за приобретенные дома к 2028 году - 7,3 миллиона евро.

Но это не все. Дома в Риге, в которых уже проживают нерезиденты, продолжают обслуживаться, и расходы, как правило, превышают доходы. Например, в Сигулде в 2020 году за аренду брали 26,5 тысячи евро, а израсходовали 47 тысяч. Это потому, что там было установлено наружное освещение.

Госконтроль не нашел оправдания такому решению по сокращению очереди на квартиры в документах того времени. 3

В то время мэром Риги был Янис Биркс, чья подпись также стоит на решениях о покупке дома, а Rīgas pilsētbūvnieks руководил Ивар Гатерс. Они говорят, что прошло слишком много времени, чтобы вспомнить все детали.

"С логической точки зрения то, что вы говорите, правда, потому что мы уже сталкиваемся с тем, что город теряет все больше и больше людей и, соответственно, плательщиков подоходного налога, страдает городской бюджет. Но тогда, может быть, это были не такие актуальные вопросы, потому что это было уже больше 10 лет назад", - говорит Биркс.

С экономической точки зрения Риге стоит подумать, что делать дальше. Ответа пока нет. Председатель комитета городского имущества Рижской думы Дайнис Лоцис говорит, что может потребоваться проверка, чтобы понять, кто именно живет в тех квартирах. "Там вообще проживает та часть населения, которая нуждается в таком жилье? Потому что за последние десять лет многое изменилось, и, возможно, в тех квартирах живут уже совсем другие люди", - объяснил он.

При этом нужно подумать, что делать с квартирами, которые освободятся. Возможно, потребуется их обменять или продать, чтобы в конечном итоге полностью отказаться от практики с муниципальными квартирами за пределами муниципалитета. Это означает, что сама Рига должна быстрее развивать жилищный фонд. В очереди за квартирами по-прежнему стоят более двух с половиной тысяч человек.

Мэр Риги Мартиньш Стакис также отмечает, что возможно, что в сотрудничестве с самоуправлениями пригорода столицы, где расположены эти квартиры, будут найдены решения, но они не будут быстрыми.

"Тот факт, что в течение 12-13 лет не нашли хорошего решения, не дает мне надежды на то, что мы сможем найти его внезапно в течение года или двух. Думаю, это займет довольно много времени", 3

- говорит он.