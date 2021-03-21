Новая информация о распространении Covid-19 в Латвии

102 из новых случаев заражения были зарегистрированы в Риге за последний день, а общее кумулятивное число случаев в столице за 14 дней в настоящее время составляет 2331 человек.

17 новых случаев заражения зарегистрировано в Елгаве, 16 новых случаев в Балвском крае, 12 - в Даугавпилсе, 11 - в Огрском районе, восемь - в Лудзенском районе и шесть - в Олайнском районе. В Лиепайском, Алуксненском, Икшкильском и Елгавском уездах зарегистрировано по пять новых случаев. В других округах количество новых случаев меньше.

Наибольшее общее количество пациентов за последние две недели в Риге - 2331, Даугавпилсе - 406, Елгаве - 255, Лиепае - 221, Балвском районе - 197, Юрмальском районе - 187, Гулбенском районе - 165, Саласпилсском районе - 154, Резекне - 142, Огрском районе - 131, Лудзенском районе - 113, Тукумском районе - 108, Кулдигском районе - 102.

В других округах кумулятивное количество новых случаев заражения за две недели не превышает 100 человек.

Дурбский и Варкавский края - единственные, где не было зарегистрированных новых случаев Covid-19 за последние 14 дней, а в 18 краях количество пациентов составляет от одного до пяти.

Расчеты агентства LETA за последние две недели показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии сейчас составляет 371 случай.

В 39 муниципальных образованиях этот показатель выше, в том числе в 17 он превышен на 50%.

Если подсчитать количество заболевших на 100 000 жителей за последние 14 дней после произошедших накануне изменений, самый высокий показатель наблюдается в Балвском, Вилякском, Варакшанском, Лудзском, Гулбене, Эргльском, Акнистском, Прейльском, Саласпилсском, Кримулдском краях.