В Латвии выявлен южноафриканский штамм Covid-19. Что это значит?

Комментарий Павлютса

По его мнению, это очень опасно, поскольку вакцины против этого штамма Covid-19 могут быть менее эффективными, поэтому его распространение следует свести к минимуму.

Министр не стал более подробно комментировать этот случай, но добавил, что эксперты готовят подробный сценарий того, что делать, если заболеваемость более заразным штаммом Covid-19 возрастет.

Напомним, что в конце января в Латвии были обнаружены случаи британского штамма Covid-19, а 15 марта лаборатория Латвийского центра биомедицинских исследований обнаружила угандийский штамм Covid-19 или A.23.1, который распространился локально в Лиепае.

До сих пор южноафриканский штамм в Латвии обнаружен не был, хотя он уже зафиксирован в других странах мира.

Производители вакцин отреагировали

Pfizer и BioNTech - разработчики вакцины Comirnaty от Covid-19 - ранее заявили, что их вакцина эффективна в том числе против британских и южноафриканских штаммов нового коронавируса.

Согласно заявлению обеих компаний, "небольшие различия", наблюдаемые в тестах при сравнении исходного вируса с новыми штаммами, "вряд ли приведут к значительному снижению эффективности вакцины".

Хотя результаты и показывают, что нет необходимости в новой вакцине против новых штаммов, Pfizer и BioNTech заявили, что они отреагируют, если появятся доказательства того, что новые штаммы могут побороть их нынешнюю вакцину.