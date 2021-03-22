В Латвии выявлен южноафриканский штамм Covid-19. Что это значит?

Комментарий Павлютса
По его мнению, это очень опасно, поскольку вакцины против этого штамма Covid-19 могут быть менее эффективными, поэтому его распространение следует свести к минимуму.
Министр не стал более подробно комментировать этот случай, но добавил, что эксперты готовят подробный сценарий того, что делать, если заболеваемость более заразным штаммом Covid-19 возрастет.
Напомним, что в конце января в Латвии были обнаружены случаи британского штамма Covid-19, а 15 марта лаборатория Латвийского центра биомедицинских исследований обнаружила угандийский штамм Covid-19 или A.23.1, который распространился локально в Лиепае.
До сих пор южноафриканский штамм в Латвии обнаружен не был, хотя он уже зафиксирован в других странах мира.
Производители вакцин отреагировали
Pfizer и BioNTech - разработчики вакцины Comirnaty от Covid-19 - ранее заявили, что их вакцина эффективна в том числе против британских и южноафриканских штаммов нового коронавируса.
Согласно заявлению обеих компаний, "небольшие различия", наблюдаемые в тестах при сравнении исходного вируса с новыми штаммами, "вряд ли приведут к значительному снижению эффективности вакцины".
Хотя результаты и показывают, что нет необходимости в новой вакцине против новых штаммов, Pfizer и BioNTech заявили, что они отреагируют, если появятся доказательства того, что новые штаммы могут побороть их нынешнюю вакцину.
Новый вариант Covid-19, первоначально обнаруженный в Великобритании, теперь выявлен как минимум в 70 странах. Южноафриканский вариант, который, как и британский, считается более заразным, обнаружен в 31 стране.