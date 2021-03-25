Чт, 25.03.2021
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Где поесть, путешествуя по Латгале? Блюда и обеды навынос, которые предлагает местный общепит

ФОТО: Publicitātes foto/ TVNET kolāža

Год пандемии принес и свои плюсы: например, вместо дальних поездок мы можем лучше ознакомиться со всеми уголками своей страны. К сожалению, есть проблема - кафе и рестораны закрыты для путешественников и сложно найти место, где можно взять горячий обед навынос. И все же во многих местах в Латвии можно поддержать местных предпринимателей и заказать еду с собой.

В сотрудничестве с Латгальской туристической ассоциацией рассказываем о самых интересных и вкусных предложениях для путешественников в Латгале! 

БАЛВИ

Пиццерия Zebra

ФОТО: Пресс-фото

В Балви и ближайших окрестностях одно из лучших предложений - в пиццерии Zebra, где можно насладиться не только вкуснейшей пиццей Северного Латгале, но и различными закусками, вкусным кофе, горячими напитками и коктейлями с мороженым. Такие пиццы, как Zebrai galvā pavasaris и Īstu vīru pica, смогут заставить возвращаться в Балви еще и еще. Самой популярной пиццей у жителей города является Vilks ar zebru saderēja - и это не сюрприз, так как волк - символ города Балви. 

  • Адрес: Partizānu iela 8, Balvi;
  • Телефон: 26601001;
  • Время работы: пн.-чт. - 11:00-22:00; пт. - 11:00-24:00; вск. -  11:00-22:00.

КАРСАВА

Домашний ресторан Dzīles

ФОТО: Пресс-фото

Ресторан Dzīles предлагает обед, который несет в себе не только вкус домашней еды, но и опыт готовки, историю Латгалии, ее людей и ценностей. Каждую субботу - особое меню и возможность взять еду навынос. Также есть возможность заказать заранее приготовленные лакомства.

  • Адрес: Zaļā iela 9, Malnava, Kārsavas novads;
  • Телефон: 26538016; dzileslv@gmail.com;
  • Время работы: по заказу.

ДАГДА

Закусочная Dagburgers

ФОТО: Пресс-фото

Небольшая закусочная в центре города - единственное предприятие, которое предлагает обед навынос. Однако предложение очень разнообразное - блины, бургеры, кебабы, наггетсы, картошка фри, хот-доги и даже пельмени.

  • Адрес: Daugavpils iela 9A, Dagda;
  • Телефон: 20399023;
  • Время работы: 10:00-19:00.

ДАУГАВПИЛС

ФОТО: Пресс-фото

Здесь можно найти целый список актуальных предприятий общественного питания, которые предлагают возможность взять еду навынос или заказать доставку на дом в Даугавпилсе. Далее - наиболее интересные предложения города. 

Ресторан Plaza предлагает меню на основе традиционной кухни - сырники, капустный суп с боровиками, картофельные клецки со шпеком и много других блюд латгальской и латышской кухни. Ресторан также сотрудничает с Bolt Food. 

Гастробар Yoggi Bear выделяется оригинальной подачей, а также необычными блюдами, которые можно попробовать благодаря опыту и идеям, полученным в Европе. Все блюда в гастробаре упакованы таким образом, чтобы они не теряли целостности, вкуса и максимально долго оставались горячими в процессе доставки.

Кошачье кафе Kotoffski предлагает вкусные и полезные блюда, которые готовят с особой любовью и теплом. Кафе также всегда радует особыми предложениями и скидками. В меню вы найдете различные закуски, супы, основные блюда и десерты. 

Семейное мини-кафе-пекарня Nekomimi - островок спокойствия и тишины с кондитерскими изделиями, а также различными видами кофе и чая. С этого года кафе предлагает бэнто. 

РЕЗЕКНЕ

В Резекне создана платформа Refood delivery, в которой объединены все места питания, предлагающие доставку. Приводим несколько. 

ФОТО: Пресс-фото

Кебабница Ausmeņa Kebabs находится в центре города. В предложении - различные кебабы и напитки. 

Кафе ZĪDS - специальный киоск в помещении концертного зала ГОРС, куда можно зайти после прогулки на свежем воздухе и заказать вкусную еду навынос. Чтобы сделать заказ или узнать о предложениях, позвоните по телефону 28080700 или напишите на gors.zids@rezekne.lv.

В ресторане Rozālija для гостей и путешественников создано разнообразное предложение ресторанного качества с бесплатной доставкой. Испытайте ощущение праздника без лишних усилий!

Iggi bārs&karbonādes предлагает отличное меню с возможностью взять еду навынос с бесплатной доставкой. 

ПРЕЙЛИ

В супермаркете Ūga в Прейли работает Ādamustoba, где можно отведать свежую пиццу, десерты, блины, обеденное предложение в будни и суши по выходным. Кроме того, тут есть кофе, чай и бутерброды навынос, а также кондитерские изделия, среди которых - зефир, макаруны и пирожные. 

ФОТО: Пресс-фото

В свою очередь, любители традиционной кухни могут заказать блюда латышской кухни, теплые обеды, различные супы и другие многими любимые блюда. 

  • Адрес: т/ц ŪGA, Rīgas iela 4d, Preiļi;
  • Телефон: бистро - 65320098; пицца - 65322022;
  • Время работы: пн.-вск. - 08:00-22:00.

ВИЛЯНЫ

Кафе Pie Kaupra

ФОТО: Пресс-фото

Кафе предлагает блюда и обеды навынос, предложения обновляются каждый день. Узнать об актуальных предложениях и сделать заказ можно по телефону. 

  • Адрес: Viļāni (A12 šoseja), Viļānu pagasts;
  • Телефон: +371 29440780.

Kebabu busiņš

В предложении - кебабы, картофель фри, салаты и напитки. Также есть блюда для вегетарианцев. 

  • Адрес: Brīvības un Raiņa ielas krustojums (около стадиона), Viļāni.

ЛУДЗА

Kebab House Ludza

ФОТО: Пресс-фото

Различные кебабы, бургеры и закуски навынос. Также есть кофе, чай и мороженое. 

  • Адрес: Skolas iela 45, Ludza;
  • Телефон: 27888929;
  • Время работы: каждый день с 11:00 до 19:00.

Пиццерия Astotais rajons

В меню 32 вида сочной и вкусной пиццы. Есть возможность сделать заказ на дом.

  • Адрес: Liepājas iela 10a, Ludza;
  • Телефон: 25560838.

Кафе Mājas virtuve

Вкусные обеды, в том числе в латгальском стиле. Можно взять с собой обед, упакованный в удобные обеденные боксы.

  • Адрес: Krāslavas iela 2b, Ludza;
  • Телефон: 26542902.

Pizzeria Villagio

Пиццерия начала работу в конце 2020 года. В меню - итальянская пицца на любой вкус, салаты, соки и кофе. Доставка также возможна. 

  • Адрес: Tirgus iela 23, Ludza;
  • Телефон: 27533349.

Кафе Ludzas maiznīca

Основным видом деятельности Ludzas maiznīca является производство хлебобулочных и кондитерских изделий. В будни в Лудзе возможна доставка обедов.

  • Прием заказов: 9:00-11:00;
  • Время доставки: 12:00-14:00. Бесплатная доставка по указанному адресу;
  • Адрес: Dagdas iela 17, Ludza;
  • Телефон: +371 26461981, +371 22403644.

ДАУГАВПИЛССКИЙ КРАЙ

Кафе Rudzupuķes

ФОТО: Пресс-фото

Для посетителей тут доступны свежие, горячие и очень вкусные блюда в латгальском стиле. Rudzupuķēs также печет бездрожжевой хлеб по древним рецептам, а также из натурального сырья. Кроме того, здесь можно приобрести замороженную продукцию, вкусные домашние пельмени, голубцы и вареники. 

  • Адрес: Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads;
  • Телефон: 20003188;
  • Время работы: пн.-пт. - 09:00-20:00.

Ресторан Silenes Terases

Всех гурманов приглашают отведать блюда в курортном Silenes Terases. Предлагаются как традиционные, так и экзотические блюда, а также широкий выбор напитков. Чтобы заказать еду навынос, звоните по телефону 25496449.

  • Адрес: Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads;
  • Время работы: пн.-вт. - 12:00-20:00; ср.-чт. - 12:00-21:00; пт.-сб. - 12:00-22:00.

ЗИЛУПЕ

Кафе Latgale В Зилупе предлагает блюда в домашнем стиле по дружественным ценам. 

ФОТО: Пресс-фото

В рабочие дни в предложении комплексные обеды. 

  • Адрес: Brīvības iela 26, Zilupe;
  • Телефон: 29717359, 29192808;
  • Время работы: пн.- пт. - 10.00-15.00 (с предварительной резервацией - в любое удобное для заказчика время).
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