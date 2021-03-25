Где поесть, путешествуя по Латгале? Блюда и обеды навынос, которые предлагает местный общепит

Год пандемии принес и свои плюсы: например, вместо дальних поездок мы можем лучше ознакомиться со всеми уголками своей страны. К сожалению, есть проблема - кафе и рестораны закрыты для путешественников и сложно найти место, где можно взять горячий обед навынос. И все же во многих местах в Латвии можно поддержать местных предпринимателей и заказать еду с собой.
В сотрудничестве с Латгальской туристической ассоциацией рассказываем о самых интересных и вкусных предложениях для путешественников в Латгале!
В Балви и ближайших окрестностях одно из лучших предложений - в пиццерии Zebra, где можно насладиться не только вкуснейшей пиццей Северного Латгале, но и различными закусками, вкусным кофе, горячими напитками и коктейлями с мороженым. Такие пиццы, как Zebrai galvā pavasaris и Īstu vīru pica, смогут заставить возвращаться в Балви еще и еще. Самой популярной пиццей у жителей города является Vilks ar zebru saderēja - и это не сюрприз, так как волк - символ города Балви.
Ресторан Dzīles предлагает обед, который несет в себе не только вкус домашней еды, но и опыт готовки, историю Латгалии, ее людей и ценностей. Каждую субботу - особое меню и возможность взять еду навынос. Также есть возможность заказать заранее приготовленные лакомства.
Небольшая закусочная в центре города - единственное предприятие, которое предлагает обед навынос. Однако предложение очень разнообразное - блины, бургеры, кебабы, наггетсы, картошка фри, хот-доги и даже пельмени.
Адрес: Daugavpils iela 9A, Dagda;
Телефон: 20399023;
Время работы: 10:00-19:00.
ДАУГАВПИЛС
Здесь можно найти целый список актуальных предприятий общественного питания, которые предлагают возможность взять еду навынос или заказать доставку на дом в Даугавпилсе. Далее - наиболее интересные предложения города.
Ресторан Plaza предлагает меню на основе традиционной кухни - сырники, капустный суп с боровиками, картофельные клецки со шпеком и много других блюд латгальской и латышской кухни. Ресторан также сотрудничает с Bolt Food.
Гастробар Yoggi Bear выделяется оригинальной подачей, а также необычными блюдами, которые можно попробовать благодаря опыту и идеям, полученным в Европе. Все блюда в гастробаре упакованы таким образом, чтобы они не теряли целостности, вкуса и максимально долго оставались горячими в процессе доставки.
Кошачье кафе Kotoffski предлагает вкусные и полезные блюда, которые готовят с особой любовью и теплом. Кафе также всегда радует особыми предложениями и скидками. В меню вы найдете различные закуски, супы, основные блюда и десерты.
Кафе ZĪDS - специальный киоск в помещении концертного зала ГОРС, куда можно зайти после прогулки на свежем воздухе и заказать вкусную еду навынос. Чтобы сделать заказ или узнать о предложениях, позвоните по телефону 28080700 или напишите на gors.zids@rezekne.lv.
В ресторане Rozālija для гостей и путешественников создано разнообразное предложение ресторанного качества с бесплатной доставкой. Испытайте ощущение праздника без лишних усилий!
Iggi bārs&karbonādes предлагает отличное меню с возможностью взять еду навынос с бесплатной доставкой.
ПРЕЙЛИ
В супермаркете Ūga в Прейли работает Ādamustoba, где можно отведать свежую пиццу, десерты, блины, обеденное предложение в будни и суши по выходным. Кроме того, тут есть кофе, чай и бутерброды навынос, а также кондитерские изделия, среди которых - зефир, макаруны и пирожные.
В свою очередь, любители традиционной кухни могут заказать блюда латышской кухни, теплые обеды, различные супы и другие многими любимые блюда.
Для посетителей тут доступны свежие, горячие и очень вкусные блюда в латгальском стиле. Rudzupuķēs также печет бездрожжевой хлеб по древним рецептам, а также из натурального сырья. Кроме того, здесь можно приобрести замороженную продукцию, вкусные домашние пельмени, голубцы и вареники.
Адрес: Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads;
Всех гурманов приглашают отведать блюда в курортном Silenes Terases. Предлагаются как традиционные, так и экзотические блюда, а также широкий выбор напитков. Чтобы заказать еду навынос, звоните по телефону 25496449.
Адрес: Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads;