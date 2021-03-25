Где поесть, путешествуя по Латгале? Блюда и обеды навынос, которые предлагает местный общепит

В сотрудничестве с Латгальской туристической ассоциацией рассказываем о самых интересных и вкусных предложениях для путешественников в Латгале!

БАЛВИ

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В Балви и ближайших окрестностях одно из лучших предложений - в пиццерии Zebra, где можно насладиться не только вкуснейшей пиццей Северного Латгале, но и различными закусками, вкусным кофе, горячими напитками и коктейлями с мороженым. Такие пиццы, как Zebrai galvā pavasaris и Īstu vīru pica, смогут заставить возвращаться в Балви еще и еще. Самой популярной пиццей у жителей города является Vilks ar zebru saderēja - и это не сюрприз, так как волк - символ города Балви.

Адрес: Partizānu iela 8, Balvi;

Partizānu iela 8, Balvi; Телефон: 26601001;

26601001; Время работы: пн.-чт. - 11:00-22:00; пт. - 11:00-24:00; вск. - 11:00-22:00.

КАРСАВА

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Ресторан Dzīles предлагает обед, который несет в себе не только вкус домашней еды, но и опыт готовки, историю Латгалии, ее людей и ценностей. Каждую субботу - особое меню и возможность взять еду навынос. Также есть возможность заказать заранее приготовленные лакомства.

Адрес: Zaļā iela 9, Malnava, Kārsavas novads;

Zaļā iela 9, Malnava, Kārsavas novads; Телефон: 26538016; dzileslv@gmail.com;

26538016; dzileslv@gmail.com; Время работы: по заказу.

ДАГДА

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Небольшая закусочная в центре города - единственное предприятие, которое предлагает обед навынос. Однако предложение очень разнообразное - блины, бургеры, кебабы, наггетсы, картошка фри, хот-доги и даже пельмени.

Адрес: Daugavpils iela 9A, Dagda;

Daugavpils iela 9A, Dagda; Телефон : 20399023;

: 20399023; Время работы: 10:00-19:00.

ДАУГАВПИЛС

ФОТО: Пресс-фото

Здесь можно найти целый список актуальных предприятий общественного питания, которые предлагают возможность взять еду навынос или заказать доставку на дом в Даугавпилсе. Далее - наиболее интересные предложения города.

Ресторан Plaza предлагает меню на основе традиционной кухни - сырники, капустный суп с боровиками, картофельные клецки со шпеком и много других блюд латгальской и латышской кухни. Ресторан также сотрудничает с Bolt Food.

Гастробар Yoggi Bear выделяется оригинальной подачей, а также необычными блюдами, которые можно попробовать благодаря опыту и идеям, полученным в Европе. Все блюда в гастробаре упакованы таким образом, чтобы они не теряли целостности, вкуса и максимально долго оставались горячими в процессе доставки.

Кошачье кафе Kotoffski предлагает вкусные и полезные блюда, которые готовят с особой любовью и теплом. Кафе также всегда радует особыми предложениями и скидками. В меню вы найдете различные закуски, супы, основные блюда и десерты.

Семейное мини-кафе-пекарня Nekomimi - островок спокойствия и тишины с кондитерскими изделиями, а также различными видами кофе и чая. С этого года кафе предлагает бэнто.

РЕЗЕКНЕ

В Резекне создана платформа Refood delivery, в которой объединены все места питания, предлагающие доставку. Приводим несколько.

ФОТО: Пресс-фото

Кебабница Ausmeņa Kebabs находится в центре города. В предложении - различные кебабы и напитки.