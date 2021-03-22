В Латвии начат сбор подписей за отмену ограничений для переболевших Covid-19 и привитых

По мнению Нельке, это согласуется с идей Еврокомиссии о цифровом "зеленом сертификате". Тем самым переболевшие Covid-19 и вакцинированные от вируса смогут хотя бы частично вернуться к нормальной жизни быстрее остальных, в результате уменьшится социальное напряжение и улучшится состояние общества.