Пн, 22.03.2021
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Анда Кивите-Уртане, ведущий исследователь Рижского университета Страдиня

В Латвии начат сбор подписей за отмену ограничений для переболевших Covid-19 и привитых

Иллюстративное фото ФОТО: eldar nurkovic, Shutterstock.

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей о снятии ограничений для людей, переболевших Covid-19 и получивших вакцину.

Автор инициативы - Ивар Нельке. Он считает, что действующие ограничения затрагивают необоснованно большое количество людей.

По мнению Нельке, это согласуется с идей Еврокомиссии о цифровом "зеленом сертификате". Тем самым переболевшие Covid-19 и вакцинированные от вируса смогут хотя бы частично вернуться к нормальной жизни быстрее остальных, в результате уменьшится социальное напряжение и улучшится состояние общества.

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