Артус Кайминьш и Дарта Даневича стали родителями
Политик Артус Кайминьш и актриса театра "Дайлес" Дарта Даневича стали родителями.
Политик Артус Кайминьш и актриса театра "Дайлес" Дарта Даневича стали родителями.
У пары родился первенец, которого назвали Каупо.
"Каупо Кайминьш. Мы счастливы. В наши с Дартой жизни вошло огромное счастье и благословение. У нас сын! Порадуйтесь с нами. Дайте нам время привыкнуть к новым вызовам и обязанностям. Учимся каждый день. Спасибо тебе, Боже, за это чудо", - написал в соцсетях отец.
Как сообщалось, об отношениях Даневичи и Кайминьша стало известно в начале прошлого года. Сначала актриса заявляла, что встречалась с политиком, чтобы обсудить планы касательно политики, однако вскоре оба начали делиться общими снимками в соцсетях, не скрывая романтических отношений.
О том, что пара ждет ребенка, они сообщили 24 декабря.