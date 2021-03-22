Артус Кайминьш и Дарта Даневича стали родителями

"Каупо Кайминьш. Мы счастливы. В наши с Дартой жизни вошло огромное счастье и благословение. У нас сын! Порадуйтесь с нами. Дайте нам время привыкнуть к новым вызовам и обязанностям. Учимся каждый день. Спасибо тебе, Боже, за это чудо", - написал в соцсетях отец.