Пн, 22.03.2021
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Анда Кивите-Уртане, ведущий исследователь Рижского университета Страдиня

Артус Кайминьш и Дарта Даневича стали родителями

Артус Кайминьш и Дарта Даневича ФОТО: LETA, Artūrs Krūmiņš/TVNET/TVNET kolāža

Политик Артус Кайминьш и актриса театра "Дайлес" Дарта Даневича стали родителями.

У пары родился первенец, которого назвали Каупо. 

"Каупо Кайминьш. Мы счастливы. В наши с Дартой жизни вошло огромное счастье и благословение. У нас сын! Порадуйтесь с нами. Дайте нам время привыкнуть к новым вызовам и обязанностям. Учимся каждый день. Спасибо тебе, Боже, за это чудо", - написал в соцсетях отец. 

Как сообщалось, об отношениях Даневичи и Кайминьша стало известно в начале прошлого года. Сначала актриса заявляла, что встречалась с политиком, чтобы обсудить планы касательно политики, однако вскоре оба начали делиться общими снимками в соцсетях, не скрывая романтических отношений.

О том, что пара ждет ребенка, они сообщили 24 декабря

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