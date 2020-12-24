"Для нас это был хороший год". Артус Кайминьш и Дарта Даневича ждут ребенка

"Для нас это был хороший год. С большой благодарностью и радостью ждем новый. Все новое. Счастливого Рождества и - пусть придет чудо", - в социальной сети Instagram написала Дарта Даневича, разместив то же фото, что и политик.

Как сообщал RUS TVNET, об отношениях Даневичи и Кайминьша стало известно в начале этого года. Сначала актриса заявляла, что встречалась с политиком, чтобы обсудить планы касательно политики, однако вскоре оба начали делиться общими снимками в соцсетях, не скрывая романтических отношений.

Ранее Даневича четыре года находилась в отношениях с актером театра "Дайлес" Никлавсом Курпниексом.