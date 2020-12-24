Чт, 24.12.2020
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Кришьянис Кариньш
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"Для нас это был хороший год". Артус Кайминьш и Дарта Даневича ждут ребенка

"Для нас это был хороший год. С большой благодарностью и радостью ждем новый. Все новое. Счастливого Рождества", - в социальное сети Instagram написал депутат Сейма Артус Кайминьш, разместив фотографию с Дартой Даневичей. Очевидно, что пару ждет пополнение. 

"Для нас это был хороший год. С большой благодарностью и радостью ждем новый. Все новое. Счастливого Рождества и - пусть придет чудо", - в социальной сети Instagram написала Дарта Даневича, разместив то же фото, что и политик. 

Как сообщал RUS TVNET, об отношениях Даневичи и Кайминьша стало известно в начале этого года. Сначала актриса заявляла, что встречалась с политиком, чтобы обсудить планы касательно политики, однако вскоре оба начали делиться общими снимками в соцсетях, не скрывая романтических отношений. 

Ранее Даневича четыре года находилась в отношениях с актером театра "Дайлес" Никлавсом Курпниексом. 

Еще недавно актриса отрицала слухи о беременности. 

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