Минздрав: выявленный в Латвии случай южноафриканского штамма тщательно анализируется

Ранее Южно-Африканская Республика отказалась от своих планов по использованию вакцины AstraZeneca на основании данных исследования, показавших, что эта вакцина не обеспечивает защиту от заболевания южноафриканским штаммом вируса в легкой и умеренной формах.

На вопрос о том, как действовать, если этот штамм станет более распространенным в Латвии, которая делает ставку на вакцину AstraZeneca, министр ответил, что в данном контексте нет оснований говорить только об AstraZeneca, поскольку эффективность разных вакцин в отношении новых штаммов вируса отличается.

В свою очередь Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) сообщил агентству LЕТА, что первоначальные данные эпидемиологического расследования показывают, что заболевший не путешествовал, условия его заражения еще не установлены и эпидемиологическое расследование продолжается.

SPKC поясняет, что

новый штамм B.1.351, который был впервые обнаружен в Южной Африке, в настоящее время все чаще констатируется в странах Европейского союза и Европейской экономической зоны.