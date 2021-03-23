Минздрав: для людей с хроническими заболеваниями вакцинация безопасна и даже полезна

Профессор Даце Завадска, председатель Государственного совета по иммунизации (IVP): "При вакцинации против Covid-19 необходимо принимать во внимание такие же принципы, как и в случае применения других вакцин, например против гриппа. В том числе и для людей с иммунодефицитом, например, для людей с ВИЧ, СПИД, пациентов после трансплантации, с аутоиммунными заболеваниями, которые получают медикаменты воздействующие на иммунную систему. Несомненно, всем им рекомендуются вакцинироваться против Covid-19, хотя врачи просят учитывать, что эти люди после вакцинации могут иметь частичную защиту, поэтому после вакцинации необходимо соблюдать меры предосторожности. Однако вакцинация для этих людей дает значительную дополнительную безопасность, чем если бы они не вакцинировались".

К настоящему времени опубликованы результаты исследования из США предварительной регистрации вакцины AstraZeneca, которые предоставляют дополнительные доказательства эффективности вакцины, разработанной AstraZeneca, подтверждая, что

вакцинация в 100% случаев предотвращает серьезные проблемы со здоровьем и госпитализацию.

Яна Фелдмане, заведующая отделом здоровья Министерства здравоохранения: "После вакцинации возможны реакции, вызванные вакциной, например, покраснение и боль в месте вакцинации, повышенная температура тела, головная боль и т.п. Это кратковременные реакции и они показывают, что организм реагирует на вакцину, создавая защиту. Нет основания полагать, что вакцинация может обострить хронические болезни, однако, если имеются какие-либо опасения, необходимо обсудить это с своим семейным или лечащим врачом для получения рекомендаций по планированию вакцинации".

Прием медикаментов не влияет на вакцинацию от Covid-19. Однако, в отдельных редких случаях, лекарства могут снизить эффективность вакцины. В таких случаях врач порекомендует, как правильно планировать вакцинацию.