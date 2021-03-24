Винькеле признала свою "политическую и человеческую" ошибку при планировании закупок вакцин

Генеральный прокурор решил начать полную проверку решений о закупке вакцин в Министерстве здравоохранения. Как говорится в сообщении, размещенном Винькеле в Twitter, "я приветствую это решение и обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру с просьбой немедленно предоставить всю информацию, которая мне известна".
Бывший министр также поясняет, что разработка портфеля вакцин основывалась на соображениях безопасности вакцины и ее пригодности для плановой массовой вакцинации в Латвии, принимая во внимание ограниченные возможности и человеческие ресурсы государственной системы здравоохранения.
Этот выбор был обусловлен мнением большинства экспертов Министерства здравоохранения, а также убеждением в том, что соглашения о закупках вакцин, заключенные между правительством Латвии и Европейской комиссией, которые в настоящее время не выполняются, будут выполнены.
"Прошу прощения у народа Латвии за эту ошибку",
В то же время Винькеле отметила, что сегодня она попросила президента Эгила Левитса и премьер-министра Кришьяниса Кариньша не продолжать "самосуд" над рекомендациями и решениями специалистов Государственного совета по иммунизации, Центра профилактики и контроля заболеваний, Государственного агентства лекарств, Национальной службы здравоохранения и Министерства здравоохранения, которые основывались на имеющихся знаниях, информации, доступной на тот момент, законности и чувстве долга".
Бывший министр призывает дождаться результатов всех необходимых проверок, прежде чем принимать окончательное решение по созданию портфеля вакцин.
Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Юрис Стуканс, исполняя свои полномочия, в четверг, 18 марта, счел необходимым, чтобы прокурор Департамента защиты граждан и государственного права провел проверку на предмет закупки вакцин против Covid-19.
В ходе этой проверки будут оценены все обстоятельства, связанные с закупкой вакцин и возникшей ситуацией. Инспекция также оценит решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией от 9 марта об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с закупкой вакцин против Covid-19.