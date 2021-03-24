Винькеле признала свою "политическую и человеческую" ошибку при планировании закупок вакцин

Генеральный прокурор решил начать полную проверку решений о закупке вакцин в Министерстве здравоохранения. Как говорится в сообщении, размещенном Винькеле в Twitter, "я приветствую это решение и обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру с просьбой немедленно предоставить всю информацию, которая мне известна".

Бывший министр также поясняет, что разработка портфеля вакцин основывалась на соображениях безопасности вакцины и ее пригодности для плановой массовой вакцинации в Латвии, принимая во внимание ограниченные возможности и человеческие ресурсы государственной системы здравоохранения.

Этот выбор был обусловлен мнением большинства экспертов Министерства здравоохранения, а также убеждением в том, что соглашения о закупках вакцин, заключенные между правительством Латвии и Европейской комиссией, которые в настоящее время не выполняются, будут выполнены.

"Прошу прощения у народа Латвии за эту ошибку",

- пишет Винькеле.

В то же время Винькеле отметила, что сегодня она попросила президента Эгила Левитса и премьер-министра Кришьяниса Кариньша не продолжать "самосуд" над рекомендациями и решениями специалистов Государственного совета по иммунизации, Центра профилактики и контроля заболеваний, Государственного агентства лекарств, Национальной службы здравоохранения и Министерства здравоохранения, которые основывались на имеющихся знаниях, информации, доступной на тот момент, законности и чувстве долга".

Бывший министр призывает дождаться результатов всех необходимых проверок, прежде чем принимать окончательное решение по созданию портфеля вакцин.

Esmu vērsusies ar iesniegumu Ģeneràlprokuratūrā, lai pārbaude par Covid19 vakcīnu izvēli ritētu iespējami ātri. pic.twitter.com/EwJ5j8quIr — Ilze Viņķele (@Vinkele) March 24, 2021

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Юрис Стуканс, исполняя свои полномочия, в четверг, 18 марта, счел необходимым, чтобы прокурор Департамента защиты граждан и государственного права провел проверку на предмет закупки вакцин против Covid-19.