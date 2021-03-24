Локдаун в Латвии: при каких критериях его могут ввести и что это значит на практике?

Он предусматривает очень строгие ограничения, которые будут введены при наступлении одного из следующих критериев:
- 14-дневный показатель заболеваемости Covid-19 увеличится на 20%;
- заболеваемость достигнет 600 случаев на 100 000 населения;
- заполненность коек в больницах достигнет 70% обычного количества;
- заполненность коек в отделениях интенсивной терапии превысит 70%.
Если наступит какой-либо из этих критериев, в течение четырех дней должны быть разработаны конкретные ограничения, которые правительство должно утвердить за три дня до вступления в силу.
Секретариат совета по кризисному управлению рекомендует ввести в таком случае обязанность людей находиться по месту жительства и покидать его только в случае обоснованной необходимости.
В этом случае очно посещать медицинское учреждение можно будет только для теста на Covid-19 или прививки.
Будет разрешено посещение ближайших продуктовых магазинов, часовая прогулка два раза в сутки на расстояние не более 3 км от места жительства. Лицам, находящимся в самоизоляции или на карантине, не будет разрешено покидать место проживания.
Допускается также индивидуальная физическая нагрузка на улице до одного часа два раза в день на расстоянии до 3 км от места жительства. Разрешено будет посещение лиц, которые нуждаются в уходе, посещение санкционированных собраний, шествий или пикетов, религиозных объектов, похорон, свадеб или крещений.
В случае значительного ухудшения эпидемиологической ситуации на месте смогут работать только работники, обеспечивающие срочные и неотложные услуги.
Из торговых объектов смогут работать только аптеки, АЗС и магазины продуктов питания и товаров первой необходимости.
В случае критической эпидемиологической ситуации смогут работать средства массовой информации, а заведения общепита должны продавать еду только навынос.
В этом случае будут запрещены все спортивные и культурные мероприятия, тренировки разрешены только профессиональным спортсменам. Будут закрыты музеи под открытым небом, природные тропы и спортивные площадки под открытым небом.
В сфере образования будет прервано очное обучение во всех образовательных учреждениях, за исключением дошкольного образования для детей, законные представители которых не могут сами присматривать за детьми.
Междугородний и городской пассажирский транспорт должен быть заполнен на 50%. Также на транспорте будут отменены все виды льгот, предоставляемых государством и самоуправлениями.
Также будут прекращены все международные пассажирские перевозки по воздуху, суше и воде и все туристические услуги.
Медицинские учреждения продолжат предоставлять неотложную медицинскую помощь, включая стоматологию, необходимые обследования и консультации, услуги семейных врачей, услуги Государственного центра доноров крови, вакцинации, услуги по уходу на дому, услуги для беременных и лабораторные услуги.
Ограничения будут контролироваться Государственной полицией, муниципальной полицией и Государственной пограничной охраной.
Однако есть и более оптимистичный сценарий: в среду, 24 марта, Кабинет министров рассмотрит разработанные группой оперативного управления предложения по пересмотру ограничений из-за Covid-19, которые предусматривают, что с 7 апреля будет разрешено работать всем торговым предприятиям.