Медики бьют тревогу: Не покупайте детям такие игрушки!

После того, как в конце прошлого года в детскую больницу попали четыре ребенка, проглотивших магнитные шарики, медики подняли тревогу. Специалисты детской больницы призывали родителей пересмотреть, что находится на полках их детей, а торговцев - свой ассортимент.

В письме PTAC предлагалось только запретить продажу магнитных конструкторов, на что также обратили внимание министерства здравоохранения и экономики. Благодаря участию всех сторон и СМИ первые месяцы этого года показали, что призыв был услышан, и количество случаев, когда дети проглатывали опасные магниты, уменьшилось.

К сожалению, в начале весны в реанимацию Детской больницы попали двое детей, проглотивших опасные магниты. И случившееся будет отражаться на их здоровье на протяжении всей оставшейся жизни, отметила представитель BKUS Даце Залдате-Розентале.

Магниты, попадая в кишечник, слипаются между стенок, нарушая кровообращение, вызывают необратимое повреждение клеток. В свою очередь, в кишечнике образуются дырки. В итоге необходимо вырезать часть кишечного тракта.

Еще после несчастных случаев в конце прошлого года, PTAC усиленно проверяло доступность игрушек с магнитами в ассортименте торговцев. Было констатировано, что игрушки с магнитами можно приобрести в девяти интернет-магазинах.

В итоге шестеро коммерсантов приостановили торговлю данным видом товаров, с тремя коммерсантами PTAC продолжает работу. PTAC также рекомендует другим коммерсантам такие игрушки не продавать.