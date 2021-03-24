Ср, 24.03.2021
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Медики бьют тревогу: Не покупайте детям такие игрушки!

Иллюстративное фото ФОТО: ChillyWilly74/shutterstock.com

Врачи Детской клинической университетской больницы (BKUS) и специалисты Центра защиты прав потребителей (PTAC) подчеркивают: конструкторы из магнитных шариков опасны для здоровья и жизни. И им дома не место вовсе. Чтобы снять с продажи такие предметы, общественность призывают сообщать в PTAC, где эти игрушки были куплены или до сих пор доступны. Об этом сообщает lsm.lv. 

После того, как в конце прошлого года в детскую больницу попали четыре ребенка, проглотивших магнитные шарики, медики подняли тревогу. Специалисты детской больницы призывали родителей пересмотреть, что находится на полках их детей, а торговцев - свой ассортимент. 

В письме PTAC предлагалось только запретить продажу магнитных конструкторов, на что также обратили внимание министерства здравоохранения и экономики. Благодаря участию всех сторон и СМИ первые месяцы этого года показали, что призыв был услышан, и количество случаев, когда дети проглатывали опасные магниты, уменьшилось.

К сожалению, в начале весны в реанимацию Детской больницы попали двое детей, проглотивших опасные магниты. И случившееся будет отражаться на их здоровье на протяжении всей оставшейся жизни, отметила представитель BKUS Даце Залдате-Розентале. 

Магниты, попадая в кишечник, слипаются между стенок, нарушая кровообращение, вызывают необратимое повреждение клеток. В свою очередь, в кишечнике образуются дырки. В итоге необходимо вырезать часть кишечного тракта.

Еще после несчастных случаев в конце прошлого года, PTAC усиленно проверяло доступность игрушек с магнитами в ассортименте торговцев. Было констатировано, что игрушки с магнитами можно приобрести в девяти интернет-магазинах.

В итоге шестеро коммерсантов приостановили торговлю данным видом товаров, с тремя коммерсантами PTAC продолжает работу. PTAC также рекомендует другим коммерсантам такие игрушки не продавать.  

В случае, если любые игрушки с магнитными шариками были замечены в продаже, PTAC призывает потребителей сообщать об этом по номеру 67388639 или по э- почте pasts@ptac.gov.lv.

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