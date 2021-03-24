С начала года смертность в Латвии выросла на 34,8%

В период с 4 января по 7 марта в стране зарегистрирована 6601 смерть, тогда как за тот же период 2020 года - 4896.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за первые девять недель этого года у 1015 умерших был диагностирован Covid-19. Таким образом, доля смертей с диагнозом Covid-19 за первые девять недель года составила 15,4%.

В этот период умерло 3505 женщин, что на 33% больше, чем за тот же период прошлого года, и 3096 мужчин, что на 36,9% больше.

87,3% или 5761 умерших составили люди старше 60 лет, в то время как за тот же период прошлого года - 86% или 4210.