"Этот человек был настойчив": в Адажи мужчина пытался заманить детей в свою машину сладостями

На прошлой неделе 10-летний приемный сын Мартиньша столкнулся с пугающей ситуацией. Подозрительный мужчина пытался заманить его в свою машину. Сразу после инцидента мальчик позвонил папе.

"Этот человек был настойчив, временами становился агрессивным.

Когда он предложил сладости, первой реакцией у детей было уехать на велосипедах подальше от этого человека. Мужчина тем временем вошел в магазин, накупил сладостей, догнал их пешком, попробовал то же самое еще раз, еще более настойчиво, отчего они очень испугались, быстро сели на велосипеды и уехали", - говорит Мартиньш.

Мартиньш и его брат пошли к тому месту, где двадцать минут назад стояла серая машина с назойливым водителем. Человека там уже не было, но отец попытался узнать как можно больше от свидетелей.

"Мы зашли в магазин и расспросили продавца, она сказала, что этот человек - не местный. Мы спросили, есть ли в магазине видеокамера, она сказала, что есть. Единственным недостатком является то, что люди повсюду теперь носят маски, но по крайней мере хорошо видно одежду и телосложение. На нем были серая спортивная куртка и брюки", - говорит Мартиньш.

Сотрудники правоохранительных органов отметили сознательные действия сына Мартиньша и его одноклассника. Полиция напоминает другим родителям о необходимости поговорить с детьми о возможных угрозах в таких ситуациях.