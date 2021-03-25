Чт, 25.03.2021
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Эмили Ратаковски, показав, как выглядит спустя 10 дней после родов, разозлила многих женщин

Модель Эмили Ратаковски, которая 8 марта родила своего первенца, поделилась в Instagram кадрами, на которых показала свое тело после родов. Не все пользователи Сети оценили. 

Ратаковски опубликовала фото спустя 10 дней после родов - на кадрах у девушки плоский живот.

Именно идеальная после родов фигура разозлила часть пользовательниц Сети. 

Так, фитнес-тренер Эмили Скай из Австралии обвинила американскую супермодель во лжи из-за идеального тела на снимках после родов. Согласно словам австралийки, снимки 29-летней звезды расстроили многих женщин, "особенно матерей", и заставили их почувствовать себя неуверенными в себе. Она пояснила, что не каждая может получить такую фигуру в короткие сроки после родов,  а некоторые даже не способны вернуться в форму и спустя много времени. 

На тему высказалась и звезда сериала "Дневники вампира" Клэр Холт, которая является мамой двоих детей:

"Попытаюсь не выступать в роли Гринча, но я действительно хочу кое-что сказать, потому что меня это сильно раздражает. Если вы публикуете фото со своим абсолютно плоским животом спустя 10 дней после родов и называете это бодипозитивом, то для меня это то же самое, если бы кто-то выложил фото своих миллионов долларов и назвал бы это критерием успеха. Это может быть правдой, но подобные фото заставляют других людей чувствовать себя ничтожеством. И это ненормально. Ты особенный, тебе просто повезло в этом отношении. Так, может, не надо этим хвастаться? Можем ли мы использовать Instagram, чтобы увлекать людей, а не заставлять их чувствовать себя ущербными?".

Клэр также выставила собственное фото, сделанное через две недели после родов. 

Активистка Алекс Лайт также высказалась по этому поводу:

"Я понимаю, почему фото Ратаковски заставляют многих женщин чувствовать себя плохо. Видеть кого-то, кто спустя лишь 11 дней после родов выглядит как супермодель - это может очень навредить душевному состоянию". 

Сама Ратаковски на прозвучавшую критику ничего не ответила. 

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