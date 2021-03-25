Эмили Ратаковски, показав, как выглядит спустя 10 дней после родов, разозлила многих женщин

Так, фитнес-тренер Эмили Скай из Австралии обвинила американскую супермодель во лжи из-за идеального тела на снимках после родов. Согласно словам австралийки, снимки 29-летней звезды расстроили многих женщин, "особенно матерей", и заставили их почувствовать себя неуверенными в себе. Она пояснила, что не каждая может получить такую фигуру в короткие сроки после родов, а некоторые даже не способны вернуться в форму и спустя много времени.

"Попытаюсь не выступать в роли Гринча, но я действительно хочу кое-что сказать, потому что меня это сильно раздражает. Если вы публикуете фото со своим абсолютно плоским животом спустя 10 дней после родов и называете это бодипозитивом, то для меня это то же самое, если бы кто-то выложил фото своих миллионов долларов и назвал бы это критерием успеха. Это может быть правдой, но подобные фото заставляют других людей чувствовать себя ничтожеством. И это ненормально. Ты особенный, тебе просто повезло в этом отношении. Так, может, не надо этим хвастаться? Можем ли мы использовать Instagram, чтобы увлекать людей, а не заставлять их чувствовать себя ущербными?".