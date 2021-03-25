Америкс: паспорта вакцинации в ЕС начнут активно работать в августе
Свидетельства о вакцинации от Covid-19 в ЕС начнут активно использоваться только в августе, считает депутат Европарламента Андрис Америкс.
Свидетельства о вакцинации от Covid-19 в ЕС начнут активно использоваться только в августе, считает депутат Европарламента Андрис Америкс.
По его словам, введение цифрового зеленого сертификата неизбежно, чтобы в будущем можно было фиксировать информацию о людях, которые получили прививку или переболели. Для транспортных и других сервисных компаний важно обеспечить безопасность большинства населения, и это будет первым шагом ЕС в этом направлении. Депутат добавил, что некоторые страны уже пытаются ввести местные сертификаты.
Америкс также отметил, что в этой связи ведутся споры о дискриминации, поскольку в полном объеме вакцины от Covid-19 пока недоступны, и такие решения дискриминируют некоторых людей, которые готовы пройти вакцинацию, но не могут сделать это из-за недостатка вакцин. Европа в настоящее время отстает от многих стран по темпам вакцинации.
По его словам, в ближайшие два-три месяца дискуссии о доступности вакцин будут очень активными. Цифровой зеленый сертификат вряд ли будет введен в ближайшие недели или месяцы, считает Америкс.