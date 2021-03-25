Америкс: паспорта вакцинации в ЕС начнут активно работать в августе

По его словам, введение цифрового зеленого сертификата неизбежно, чтобы в будущем можно было фиксировать информацию о людях, которые получили прививку или переболели. Для транспортных и других сервисных компаний важно обеспечить безопасность большинства населения, и это будет первым шагом ЕС в этом направлении. Депутат добавил, что некоторые страны уже пытаются ввести местные сертификаты.

Америкс также отметил, что в этой связи ведутся споры о дискриминации, поскольку в полном объеме вакцины от Covid-19 пока недоступны, и такие решения дискриминируют некоторых людей, которые готовы пройти вакцинацию, но не могут сделать это из-за недостатка вакцин. Европа в настоящее время отстает от многих стран по темпам вакцинации.