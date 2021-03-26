Третий день подряд прививки от коронавируса получают более 5000 человек

В четверг, 25 марта, вакцину от Covid-19 получили 5112 человек, при этом 672 человека завершили процесс вакцинации.

В четверг прививку получили 2722 человека старше 60 лет, 151 работник медицинских учреждений, 299 медработников, 43 работника и 99 клиентов центров социального ухода.

По эпидемиологическим показаниям вчера было вакцинировано 42 человека, 24 человека получили прививку как лица, контактировавшие с больными хроническими заболеваниями. Вакцину получили также 1502 человека с хроническими заболеваниями и четыре сотрудника образовательных учреждений.

Большинство вакцинированных вчера получили вакцину AstraZeneca (3127 человек), еще 1506 человек были привиты Moderna и 479 человек - Pfizer/BioNTech.