Медики напоминают женщинам: эндометриоз важно диагностировать своевременно!

"Большую часть заболеваний важно диагностировать как можно раньше, это касается как доброкачественных, так и злокачественных заболеваний. Своевременная диагностика заболевания означает минимально агрессивное лечение, осуществимое в один этап. Все клиники Латвии соблюдают меры безопасности, стараясь уберечь как своих врачей, так и пациентов. Большая часть врачей в Латвии вакцинированы, что является своего рода дополнительной безопасностью для пациента. Пациенткам за 48 часов до любой операции проводится тест на Covid-19. Призываю не откладывать визит, ожидая "лучших времен", поскольку если проблема будет запущена, ждать дальше будет еще тяжелее!" - подчеркивает гинеколог Юргис Витолс, врач клиники JV Klīnika.

Эндометриоз - это болезнь, во время которой ткани, похожие на слизистую матки, попадают в другие органы или образовываются там. С эндометриозом сталкиваются порядка 10% женщин. Основная проблема, делающая эту болезнь мучительной - боли.

"Среднестатистические данные в мире и Латвии: 30% заболевших женщин - без жалоб, у 30% средневыраженные жалобы, у 30% - выраженные боли. Если болезнь вошла в стадию, когда боли уже стали хроническими, пациенткам зачастую уже не помогают ни хирургия, ни медикаментозное лечение, поэтому важно не только распознать заболевание, но и как можно раньше начать его лечение", - рассказывает гинеколог.

Характеризуя посещение клиники в период режима чрезвычайной ситуации, специалист рассказывает, что количество визитов с октября прошлого года было таким же волнообразным, как и ограничения в стране, что больше свидетельствовало не об ограничениях возможностей пациентов в посещении врача, а о волнении и незнании.

"Если обычно январь - как начало нового года - месяц здоровья и обязательств, то в этом году этот же период был ощутимо тише. И тот факт, что в течение последних месяцев у нас не было т. н. легких операций, может означать, что в период режима чрезвычайной ситуации женщины отложили посещение врача, ожидая последнего момента", - резюмирует Витолс.