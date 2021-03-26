Тест на Covid-19 показал положительный результат... пиву?

Сенсацией в Facebook стал ролик, в котором на Covid-19 тестируется пиво. В записи говорится, что тест показывает положительный результат, но это не так. В случае положительного результата экспресс-теста будут окрашены две линии: линия C, подтверждающая, что результат действительный и надежный, и линия T, указывающая, что образец является Covid-19-положительным. На видео видно, что окрашена только одна линия.

Видео на немецком языке и ранее было проверено специалистами информационного агентства AFP. Сейчас его перепостил пользователь в Латвии. За шесть дней видео поделились 15 тысяч человек в Латвии и Украине, следует из данных Facebook. Автор записи комментирует видео:

"Пиво тоже болеет Covid".

Но это неправда. На видео показан экспресс-тест Abbott на Covid-19. Инструкции по быстрому тестированию Abbott и другие пояснительные материалы находятся в свободном доступе в Интернете. Он указывает на то, что тест имеет две буквы, C и T. Если тестовый образец подготовлен должным образом и результат действителен и надежен, окрасится контрольная линия рядом с буквой C. Если тест положительный, окрасится и линия рядом с буквой Т. Но на видео видно, что контрольная линия не окрашена, что указывает на то, что результат недействителен.

ФОТО: Источник: Инструкция к тесту от Abbott (23.03.2021)

Подготовленная разработчиком наглядная инструкция по применению экспресс-теста. Пятый шаг показывает, что результат теста не считается действительным и точным, если C, или контрольная линия, не окрашена. Источник: Инструкция, опубликованная разработчиком тестов Abbott (просмотрено 23.03.2021).

Почему цвет линии указывал на положительный результат?

Экспресс-тест на вирус SARS-CoV-2 определяет, присутствует ли в организме определенный вирусный белок, вызывающий иммунный ответ - антиген. В тестовый набор входит пробирка для буферного раствора, который также входит в комплект. Наклонив голову пациента, следует ввести палочку в ноздрю на глубину примерно два сантиметра, как указано в инструкции. Палочку нужно немного повернуть, затем вынуть из носа. Затем ее следует поместить в пробирку, которая уже содержит буферный раствор. После того как жидкость перемешали, ее нужно вылить в указанное место на тесте.

Никита Зрелов, научный сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований, говорит, что ключ к результатам теста пива - неиспользование буферного раствора. "Буферный раствор обеспечивает подходящую среду, в которой может проводиться тест, тогда все будет происходить как задумано, протестировано и одобрено производителем", - поясняет он. А именно буферный раствор необходим для обеспечения правильного уровня кислотности, или pH среды. Если его не использовать, "чудеса" могут показать разные жидкости, которые вливаются в тест, говорит эксперт.