Кариньш: режим чрезвычайной ситуации после 6 апреля продлен не будет

В пресс-конференции приняли участие:

премьер-министр Кришьянис Кариньш;

министр здравоохранения Даниэль Павлютс;

директор департамента инфекционных заболеваний и профилактики SPKC Юрий Перевощиков;

директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Видео: Пресс-конференция

Кариньш: режим ЧС после 6 апреля продлен не будет

Режим чрезвычайной ситуации после 6 апреля продлен не будет, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он добавил, что Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об управлении распространением Covid-19, чтобы и после отмены режима чрезвычайной ситуации в стране существовало правовое регулирование и ограничения, которые позволят предотвратить резкое распространение вируса.

В законе также закреплена норма, в соответствии с которой для ограничения распространения Covid-19 работодатель должен обеспечивать своим сотрудникам возможность дистанционной работы. Если специфика работы не позволяет выполнять ее дистанционно, работодатель должен позаботиться о мерах безопасности на рабочем месте и обеспечении своих работников средствами индивидуальной защиты.

В закон внесены и другие изменения, задачей которых является предусмотреть соответствующую интересам общественной безопасности и здоровья работу государственных учреждений после отмены режима чрезвычайной ситуации.

Кабинет министров пришел к соглашению о смягчении ограничений в организации образовательного процесса, ограничения в торговле будут смягчены частично.

В среду, 24 марта, правительство отложило принятие решения о разработанных группой оперативного управления четырех шагах для постепенного смягчения ограничений, поручив отдельной группе экспертов повторно их оценить.