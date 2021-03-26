Очное обучение в школах, открытие небольших магазинов и встречи на улице: что решило правительство?

В настоящее время планируется, что эти изменения могут вступить в силу сразу после Пасхи, но конкретную дату правительство определит на следующей неделе с учетом текущей эпидемиологической ситуации.

Несмотря на то, что группа оперативного управления изначально предлагала с 7 апреля существенно ослабить ограничения в торговле, правительство решило смягчать ограничения в этом секторе постепенно, сначала разрешив работать всем небольшим магазинам, но по-прежнему ограничивая работу мест торговли площадью более 7000 квадратных метров.

Детальные условия торговли еще предстоит разработать, но планируется, что работать смогут магазины с собственным входом. Несмотря на то, что торговые центры полностью работать не смогут, в них, как и раньше, смогут работать магазины, торгующие продуктами питания, книгами и другими товарами, не подпадающими под ограничения. Также планируется, что будет разрешена уличная торговля.

Приглашенные эксперты из академических кругов, медицины и экономики рассмотрели четырехэтапный план группы оперативного управления по ослаблению ограничений и заключили, что заболеваемость Covid-19 еще не позволяет существенно смягчать ограничения. Однако в случае их смягчения в первую очередь нужно облегчать образовательный процесс, а полностью открывать торговлю нежелательно.

Правительство поддержало идею о том, чтобы с 7 апреля могли работать все небольшие магазины, но не торговые центры.

Правда, окончательное решение по этому вопросу будет принято на следующей неделе в соответствии с новейшими данными об эпидемиологической ситуации.

Также правительство поддержало реализацию образовательного процесса по региональному принципу с 7 апреля - очно смогут заниматься ученики 1-6-х и 12-го классов, а ученики 7-11-х классов должны будут соблюдать ротационный принцип, занимаясь очно два дня в неделю.

С 7 апреля планируется разрешить индивидуальные консультации в помещениях, а также занятия по интересам и профессиональное обучение на открытом воздухе в группах до десяти человек. В профессиональном образовании будет разрешено освоение необходимого для получения профессиональной квалификации практического материала в помещениях, в группах до пяти человек. Также в соответствии с региональным принципом можно будет организовать занятия на открытом воздухе в группах до десяти человек для молодых людей и подростков, подверженных риску социальной изоляции и лиц с зависимостями.

Кроме того, с 7 апреля жители на свежем воздухе смогут собираться в рамках двух домохозяйств, но в количестве не более десяти человек.

Будут разрешены шествия и пикеты в группах до десяти человек.