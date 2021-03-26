Пт, 26.03.2021
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Кристине Лемберга

Очное обучение в школах, открытие небольших магазинов и встречи на улице: что решило правительство?
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ФОТО: unsplash.com

Кабинет министров пришел к соглашению о смягчении ограничений в организации образовательного процесса, ограничения в торговле будут смягчены частично.

В настоящее время планируется, что эти изменения могут вступить в силу сразу после Пасхи, но конкретную дату правительство определит на следующей неделе с учетом текущей эпидемиологической ситуации.

Несмотря на то, что группа оперативного управления изначально предлагала с 7 апреля существенно ослабить ограничения в торговле, правительство решило смягчать ограничения в этом секторе постепенно, сначала разрешив работать всем небольшим магазинам, но по-прежнему ограничивая работу мест торговли площадью более 7000 квадратных метров.

Детальные условия торговли еще предстоит разработать, но планируется, что работать смогут магазины с собственным входом. Несмотря на то, что торговые центры полностью работать не смогут, в них, как и раньше, смогут работать магазины, торгующие продуктами питания, книгами и другими товарами, не подпадающими под ограничения. Также планируется, что будет разрешена уличная торговля.

Приглашенные эксперты из академических кругов, медицины и экономики рассмотрели четырехэтапный план группы оперативного управления по ослаблению ограничений и заключили, что заболеваемость Covid-19 еще не позволяет существенно смягчать ограничения. Однако в случае их смягчения в первую очередь нужно облегчать образовательный процесс, а полностью открывать торговлю нежелательно.

Правительство поддержало идею о том, чтобы с 7 апреля могли работать все небольшие магазины, но не торговые центры.

Правда, окончательное решение по этому вопросу будет принято на следующей неделе в соответствии с новейшими данными об эпидемиологической ситуации.

Также правительство поддержало реализацию образовательного процесса по региональному принципу с 7 апреля - очно смогут заниматься ученики 1-6-х и 12-го классов, а ученики 7-11-х классов должны будут соблюдать ротационный принцип, занимаясь очно два дня в неделю.

С 7 апреля планируется разрешить индивидуальные консультации в помещениях, а также занятия по интересам и профессиональное обучение на открытом воздухе в группах до десяти человек. В профессиональном образовании будет разрешено освоение необходимого для получения профессиональной квалификации практического материала в помещениях, в группах до пяти человек. Также в соответствии с региональным принципом можно будет организовать занятия на открытом воздухе в группах до десяти человек для молодых людей и подростков, подверженных риску социальной изоляции и лиц с зависимостями.

Кроме того, с 7 апреля жители на свежем воздухе смогут собираться в рамках двух домохозяйств, но в количестве не более десяти человек.

Будут разрешены шествия и пикеты в группах до десяти человек.

Второй этап разработанного группой оперативного управления плана предусматривает, что при снижении 14-дневного кумулятивного показателя заболеваемости до уровня менее 320 случаев на 100 000 жителей, что прогнозируется примерно в конце апреля, могут быть разрешены очные практические занятия в группах до 10 человек в профессиональном образовании, экзамены в учреждениях профессионального образования в группах до 10 человек и централизованные экзамены в школах в группах до 10 человек. В 9-х классах диагностические работы очно в группах до 10 человек могут пройти 27-29 апреля.

С конца апреля может быть разрешено посещение музеев, библиотек и учреждений культуры при обеспечении 25 кв. м на одного посетителя, а также мероприятия в помещениях для членов двух домохозяйств численностью до 10 человек, на похоронах смогут присутствовать до 10 человек из разных домохозяйств.

С конца апреля также может быть разрешена организация услуг общепита на открытом воздухе, аренда спортивного инвентаря в помещениях.

Предусмотрено, что торговые центры с конца апреля по выходным дням смогут работать в полном объеме.

Третий этап предусматривает, что при снижении 14-дневной кумулятивной заболеваемости до уровня менее 250 случаев на 100 000 населения, что прогнозируется примерно в мае, могут быть разрешены индивидуальные занятия в спортивных залах при обеспечении 50 кв. м на одного человека, но в одном помещении смогут находиться не более восьми человек, в свою очередь в бассейнах должно быть предусмотрено 25 кв. м на человека. Также с мая могут быть разрешены спортивные занятия на улице в группах до 20 человек.

Планируется, что с мая 1-6-е и 12-е классы по всей стране смогут учиться очно, а обучение остальных классов продолжится по региональному принципу. Также в мае могут быть разрешены централизованные экзамены в школах и экзамены в вузах.

С мая в полном объеме планируется разрешить услуги сферы красоты и общепита в помещениях, мероприятия под открытым небом с ограниченным количеством посетителей и мерами предосторожности.

Четвертый этап снятия ограничений предусматривает, что при уровне 14-дневной кумулятивной заболеваемости менее 200 случаев на 100 000 населения, что прогнозируется в июне, могут быть разрешены спортивные соревнования без зрителей, фотоуслуги в помещениях, образование по интересам в помещениях, а также организация лагерей для детей и молодежи.

В июне также могут быть разрешены культурные мероприятия на улице с числом посетителей, которое будет установлено в зависимости от эпидемиологической ситуации.

При низких показателях заболеваемости может быть разрешен въездной туризм при условии соблюдения протоколов безопасности, в том числе введения т.н. зеленых сертификатов, то есть подтверждения вакцинации от Covid-19.

Также при низкой заболеваемости могут быть разрешены культурные мероприятия в помещениях.

При этом группа оперативного управления признала, что любое смягчение ограничений является рискованным, поэтому, если оно приведет к существенному росту заболеваемости, нужно быть готовыми снова ввести более строгие ограничения.

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