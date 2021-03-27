Сб, 27.03.2021
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Кристине Лемберга

В Латвии сегодня пройдет "Час Земли"

ФОТО: LETA

Сегодня с 20.30 до 21.30 Латвия присоединится к международной экологической акции "Час Земли", выключив или уменьшив освещение многих объектов, сообщила агентству LETA представитель Всемирного фонда дикой природы в Латвии Лаура Треймане.

Фонд призывает присоединиться к акции всех жителей Латвии, выключив или уменьшив освещение в своих домах.

В акции примут участие миллионы людей по всему миру.

Во время "Часа Земли" будет отключена подсветка таких достопримечательностей, как Эйфелева башня в Париже, башня "Небесное дерево" в Токио, Бранденбургские ворота в Берлине, Колизей в Риме, собор Св. Петра в Ватикане, Сиднейский оперный театр и многих других.

В акции примут участие более 50 самоуправлений Латвии, выключив или уменьшив освещение фасадов зданий и наружное освещение. Во многих краях пройдут образовательные мероприятия, посвященные "Часу Земли".

Центральным объектом в Латвии, который на час погрузится в темноту, в этом году будет Латвийский национальный театр. Также будет уменьшена или отключена подсветка Вантового моста и памятника Свободы, здания Сейма, Дома Черноголовых, кинотеатра Splendid Palace, Академического центра Латвийского университета, железнодорожных мостов в Риге, Елгаве и Даугавпилсе и многих других объектов.

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