В Латвии сегодня пройдет "Час Земли"

Фонд призывает присоединиться к акции всех жителей Латвии, выключив или уменьшив освещение в своих домах.

Во время "Часа Земли" будет отключена подсветка таких достопримечательностей, как Эйфелева башня в Париже, башня "Небесное дерево" в Токио, Бранденбургские ворота в Берлине, Колизей в Риме, собор Св. Петра в Ватикане, Сиднейский оперный театр и многих других.

В акции примут участие более 50 самоуправлений Латвии, выключив или уменьшив освещение фасадов зданий и наружное освещение. Во многих краях пройдут образовательные мероприятия, посвященные "Часу Земли".

Центральным объектом в Латвии, который на час погрузится в темноту, в этом году будет Латвийский национальный театр. Также будет уменьшена или отключена подсветка Вантового моста и памятника Свободы, здания Сейма, Дома Черноголовых, кинотеатра Splendid Palace, Академического центра Латвийского университета, железнодорожных мостов в Риге, Елгаве и Даугавпилсе и многих других объектов.