Место, где чаще всего происходят аварии

В конце прошлого года Ассоциация страховщиков Эстонии распространила новость, что порядка 41% всех происходящих в стране небольших ДТП случается на общественных парковках. "В Латвии это число может быть похожим, однако на данный момент в нашем распоряжении нет таких средств, которые позволили бы отдельно классифицировать ДТП, происходящие на всех публичных парковках", - поясняет Я. Абашин, добавляя, что большая часть ДТП, произошедших не только у магазинов, но и вообще на общественных стоянках, не фиксируется, поскольку объем причиненных убытков небольшой или потому, что виновник ДТП покидает место происшествия.

Чтобы актуализировать проблематику ДТП на публичных стоянках, а также найти решение для улучшения ситуации, LTAB уже в прошлом году инициировало дискуссии с экспертами, в результате которых было определено три возможных сценария:

"Во-первых, необходимо улучшить организацию движения, что проще всего сделать, разместив дорожные знаки.

Во-вторых, на стоянках у больших публичных объектов желательно ввести парковку машин под углом 45 градусов по отношению к проезжей части, или так называемой "елочкой".

В-третьих, по нашему мнению, необходимо ввести изменения в нормативные акты и пересмотреть правила Кабинета министров Nr. 240 и Латвийский стандарт NR. LVS 190-7, регламентирующие размеры парковок, так как они устарели и не соответствуют современной ситуации", - подчеркивает Я. Абашин.

Действующие сейчас нормативные акты определяют оптимальный размер парковочного места (для легкового транспортного средства - 25 квадратных метров) и его ширину (желательно не меньше 2,5 метра). "На практике мы видим, что Латвийский стандарт носит рекомендательный характер и на большей части публичных автостоянок ширина парковочного места колеблется от 2,3 до 2,5 метра.

Кроме того, нужно брать во внимание, что размеры машин с начала этого века, когда был принят вышеупомянутый стандарт, существенно увеличились.

Так, например, популярная модель VW Golf в 1974 была лишь 1,61 метра в ширину, а в 2012 году - уже 2,03 метра (включая зеркала).

Чтобы безопасно запарковать такую машину на парковке и, открывая дверь, не рисковать порчей находящихся рядом транспортных средств, парковочное место должно быть не менее 2,5 метра. Кроме того, марка машины VW Golf - одна из самых компактных в наши дни, что означает, что для автомобилей более крупных марок нужны еще более широкие парковочные места", - акцентирует председатель правления LTAB.