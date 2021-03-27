Мьянма: в ходе протестов в субботу убиты более 100 человек. Захватившие власть военные благодарят Россию за поддержку

Новостной портал Myanmar Now сообщает от 114 погибших в субботу от рук силовиков.

По меньшей мере 29 человек, в том числе 13-летний ребенок, убиты в Мандалае, втором по величине городе Мьянмы, не менее 24 - в столице страны Янгоне, сообщает Myanmar Now.

Ассоциация помощи политическим узникам (ААРР), местная организация, занимающаяся мониторингом и правозащитной деятельностью, подтвердила гибель по меньшей мере 91 человека, в том числе детей.

Всего, по подсчетам журналистов и активистов, с 1 февраля в столкновениях погибли больше 400 демонстрантов; полиция регулярно открывает огонь по толпе.

Тем временем в столице страны прошел традиционный военный парад, который обычно посещают работающие в Мьянме иностранные дипломаты. Однако в этом году его бойкотировали представители всех стран, кроме России.

США, Британия и Европейский союз осудили насилие. Они уже ввели санкции против лидеров военной хунты.

"Силовые структуры покрыли себя позором, открыв огонь по безоружным мирным жителям", - заявил посол Великобритании в Мьянме Дэн Чагг.

Огонь на поражение

В пятницу вечером государственное телевидение Мьянмы заявило, что люди не должны участвовать в демонстрациях: "После ужасных трагедий и гибели людей вы должны понимать, что в вас могут выстрелить - в спину или в голову", - было сказано в сообщении.

27 января называют самым кровавым днем за все время протестов в Мьянме, однако даже применение оружия против демонстрантов не останавливает протестующих против захвата власти военными ФОТО: EPA

Власти прямо не говорят, что силы безопасности получили приказ открывать огонь на поражение. Ранее они безосновательно утверждали, что в некоторых людей, погибших во время акций протеста, стреляли из толпы.

Однако подобный тон говорил о решимости не допустить массовых выступлений в День вооруженных сил Мьянмы, который отмечается 27 марта. Он посвящен памяти вооруженного восстания против японской оккупации, начавшегося в 1945 году под руководством Аун Сана. Он был отцом нынешнего лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи, которая сейчас находится в тюрьме и подозревается в нескольких преступлениях.

В ответ на захват власти военными США, Великобритания и Европейский союз ввели против руководства страны санкции.

"Настоящие друзья"

27 марта - День вооруженных сил в Мьянме. В прошлые годы на военных парадах в этот день присутствовали многие иностранные дипломаты и военные.

Однако после переворота страна оказалась в международной изоляции, и единственным представителем иностранного государства в этот раз был замминистра обороны России по международному сотрудничеству Александр Фомин.

Главнокомандующий армией Мьянмы Мин Аун Хлаин обещает провести в стране выборы, но не говорит, когда ФОТО: Getty Images