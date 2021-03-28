В Елгаве снесут здание недостроенного роддома

В восьмидесятых годах прошлого века в Елгаве началось строительство самого современного и самого большого роддома в Елгаве. За эти годы незаконченное здание превратился в трущобы, где любят обитать бездомные.

С пятиэтажными башнями, где во второй половине 80-х годов должны были быть слышны первые крики младенцев, есть эмоциональная связь и у нового директора Елгавской больницы Карлиса Смилгса: "Мама надеялась, что я, возможно, здесь рожусь. Так что я, как житель Елгавы, тоже определенно имею отношение к этому зданию. Я помню его с детства".

В 2012 году часть недостроенного роддома, на который было инвестировано более миллиона евро, было реконструировано. Остальная часть постройки, согласно заключению технического осмотра, проведенному SIA Cilds в феврале 2021 года, считается в предаварийном состоянии.

"Все детали проржавели, потому что ничего не красили. Начинают падать кирпичи. С 2003 года здание разрушается и портит городской пейзаж. К сожалению, финансовое положение таково, что восстановить нет возможности", - сказала начальник Елгавской строительной инспекции Наталия Любина.

В сегодняшней демографической ситуации такой роддом дом мог бы обслуживать практически всю Латвию.

"В настоящее время в действующей больнице достаточно места. Но если мы хотим развиваться - это тот предел. Дешевле снести здание и построить с учетом современных решений'', - признает Смилга.