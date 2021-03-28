В Елгаве снесут здание недостроенного роддома

В восьмидесятых годах прошлого века в Елгаве началось строительство самого современного и самого большого роддома в Елгаве. За эти годы незаконченное здание превратился в трущобы, где любят обитать бездомные.
С пятиэтажными башнями, где во второй половине 80-х годов должны были быть слышны первые крики младенцев, есть эмоциональная связь и у нового директора Елгавской больницы Карлиса Смилгса: "Мама надеялась, что я, возможно, здесь рожусь. Так что я, как житель Елгавы, тоже определенно имею отношение к этому зданию. Я помню его с детства".
В 2012 году часть недостроенного роддома, на который было инвестировано более миллиона евро, было реконструировано. Остальная часть постройки, согласно заключению технического осмотра, проведенному SIA Cilds в феврале 2021 года, считается в предаварийном состоянии.
"Все детали проржавели, потому что ничего не красили. Начинают падать кирпичи. С 2003 года здание разрушается и портит городской пейзаж. К сожалению, финансовое положение таково, что восстановить нет возможности", - сказала начальник Елгавской строительной инспекции Наталия Любина.
В сегодняшней демографической ситуации такой роддом дом мог бы обслуживать практически всю Латвию.
"В настоящее время в действующей больнице достаточно места. Но если мы хотим развиваться - это тот предел. Дешевле снести здание и построить с учетом современных решений'', - признает Смилга.
Стоимость недостроенной постройки составляет немногим более 253 000 евро. Стоимость сноса трущоб станет известна после разработки проекта. Есть надежда, что некоторые материалы можно будет использовать вторично, что снизит затраты. При самом оптимистичном сценарии фактические работы по сносу могут быть проведены в следующем году.