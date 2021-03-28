Вс, 28.03.2021
Вряд ли кто-то всерьёз рассчитывал на то, что сборная Латвии в матче против 14-й команды мира сможет зацепиться даже за ничью. Тем не менее подопечные Дайниса Казакевича вышли на матч собранными и с первых минут дали понять, что они не собираются сдаваться без боя. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Корсет, перья... маска! Королева Испании впервые с начала пандемии посетила официальный ужин

ФОТО: PPE/SIPA

Королева Испании Летиция, облачившись в восхитительный наряд от бренда The 2ND Skin, доказала, что высокую моду или haute couture можно сочетать с одеждой из коллекции pret-a-porter!

Настоящая королева стиля! Королева Испании всех очаровала, когда появилась на официальном ужине в Андорре.

Она выбрала пудровый топ-корсет c перьями и контрастный пояс на талии, сочетающийся с укороченными черными брюками. В тон к ним были также подобраны аксессуары: атласный клатч и лодочки из крокодиловой кожи.

Образ дополняла маска для лица - необходимы атрибут сегодняшнего дня.

Это ее первая официальная поездка за пределы Испании с начала пандемии.

ФОТО: Miguel Cordoba/SIPA / Miguel Cordoba/SIPA
ФОТО: PPE/SIPA / PPE/SIPA

Галерея: Королева Испании впервые с начала пандемии посетила официальный ужин

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