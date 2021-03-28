Корсет, перья... маска! Королева Испании впервые с начала пандемии посетила официальный ужин

Настоящая королева стиля! Королева Испании всех очаровала, когда появилась на официальном ужине в Андорре.

Она выбрала пудровый топ-корсет c перьями и контрастный пояс на талии, сочетающийся с укороченными черными брюками. В тон к ним были также подобраны аксессуары: атласный клатч и лодочки из крокодиловой кожи.