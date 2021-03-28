Вс, 28.03.2021
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Хенрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев

Фотографии с МКС, радостные гудки и дальнейшие планы: что происходит в Суэцком канале?

Застрявший в Суэцком канале Ever Given ФОТО: Reuters/ScanPix

Застрявшее в Суэцком канале грузовое судно Ever Given компании Evergreen к вечеру субботы, 27 марта, удалось сдвинуть с места на 29 метров, пишет "Дождь" со ссылкой на Bloomberg. Дальнейшим шагом на пути к снятию с мели гигантского контейнеровоза станет частичная разгрузка судна, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AP.

Сдвинув контейнеровоз на 29 метров, стоящие за ним в пробке суда отпраздновали эту небольшую победу радостными гудками:

Известно, что из-под левого борта судна убрали более 20 тысяч тонн грунта, так удалось освободить винты Ever Given.

В то же время японская компания-судовладелец Shoei Kisen Kaisha Ltd. уже подтвердила, что будет готова согласиться на разгрузку судна, если другие меры не дадут результата. Позже глава ведомства, руководящего операцией по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале, в эфире телеканала Al Arabiya подтвердил, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился начать подготовку к разгрузке судна, пишет Deutsche Welle.

Тем временем российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал в микроблоге Twitter снимки контейнеровоза, сделанные с борта Международной космической станции.

Детали:

  • Длинна контейнеровоза Ever Given класса Triple E составляет 400 метров, ширина - 59 метров.
  • Он следовал из Китая в Роттердам. На мель сел в ночь на среду, 24 марта, в южной части Суэцкого канала, полностью заблокировав движение в обе стороны.
  • Официальная причина, по которой Ever Given сел на мель, пока не названа.
  • Через Суэцкий канал проходит около 10 процентов мировых торговых перевозок.
  • Каждый день затора обходится мировой экономике в 9 млрд долларов.
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