Фотографии с МКС, радостные гудки и дальнейшие планы: что происходит в Суэцком канале?

Сдвинув контейнеровоз на 29 метров, стоящие за ним в пробке суда отпраздновали эту небольшую победу радостными гудками:
Известно, что из-под левого борта судна убрали более 20 тысяч тонн грунта, так удалось освободить винты Ever Given.
В то же время японская компания-судовладелец Shoei Kisen Kaisha Ltd. уже подтвердила, что будет готова согласиться на разгрузку судна, если другие меры не дадут результата. Позже глава ведомства, руководящего операцией по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале, в эфире телеканала Al Arabiya подтвердил, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился начать подготовку к разгрузке судна, пишет Deutsche Welle.
Тем временем российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал в микроблоге Twitter снимки контейнеровоза, сделанные с борта Международной космической станции.
Детали:
- Длинна контейнеровоза Ever Given класса Triple E составляет 400 метров, ширина - 59 метров.
- Он следовал из Китая в Роттердам. На мель сел в ночь на среду, 24 марта, в южной части Суэцкого канала, полностью заблокировав движение в обе стороны.
- Официальная причина, по которой Ever Given сел на мель, пока не названа.
- Через Суэцкий канал проходит около 10 процентов мировых торговых перевозок.
- Каждый день затора обходится мировой экономике в 9 млрд долларов.