Теракт у церкви в Индонезии устроили молодожены

Они хотели на мотоцикле заехать в комплекс зданий церкви в городе Макасар. Когда охрана остановила их у ворот, один из людей на мотоцикле подорвал взрывчатку.

В результате теракта погибли оба террориста, кроме того, пострадали 20 человек. 1

Полиция считает, что террористами были члены исламской экстремистской группировки Jamaah Ansharut Daulah. Эта группировка и ранее устраивала нападения на христианские церкви в Индонезии и на Филиппинах, она поддерживает организацию "Исламское государство".

Полиция выяснила, что пара поженилась шесть месяцев назад.

ФОТО: INDRA ABRIYANTO / AFP

ФОТО: INDRA ABRIYANTO / AFP

Полиция считает, что они были связаны с другой парой, которая в 2019 году организовала два взрыва у церкви на юге Филиппин, когда в результате теракта погибли 23 человека.

В январе в Макасаре были задержаны 18 человек, подозревающихся к причастности Jamaah Ansharut Daulah, еще двое подозреваемых были убиты.

Jamaah Ansharut Daulah подозревается в нескольких нападениях, в том числе и в нападениях смертников на церкви в Сурабае в 2018 году. В результате этих нападений погибли 15 человек и 13 террористов.