Теракт у церкви в Индонезии устроили молодожены
Пара, подорвавшаяся в воскресенье у католической церкви на острове Сулавеси в Индонезии, были молодоженами, сообщила в понедельник полиция, пишет dpa.
Пара, подорвавшаяся в воскресенье у католической церкви на острове Сулавеси в Индонезии, были молодоженами, сообщила в понедельник полиция, пишет dpa.
Они хотели на мотоцикле заехать в комплекс зданий церкви в городе Макасар. Когда охрана остановила их у ворот, один из людей на мотоцикле подорвал взрывчатку.
В результате теракта погибли оба террориста, кроме того, пострадали 20 человек.
Полиция считает, что террористами были члены исламской экстремистской группировки Jamaah Ansharut Daulah. Эта группировка и ранее устраивала нападения на христианские церкви в Индонезии и на Филиппинах, она поддерживает организацию "Исламское государство".
Полиция выяснила, что пара поженилась шесть месяцев назад.
Полиция считает, что они были связаны с другой парой, которая в 2019 году организовала два взрыва у церкви на юге Филиппин, когда в результате теракта погибли 23 человека.
В январе в Макасаре были задержаны 18 человек, подозревающихся к причастности Jamaah Ansharut Daulah, еще двое подозреваемых были убиты.
Jamaah Ansharut Daulah подозревается в нескольких нападениях, в том числе и в нападениях смертников на церкви в Сурабае в 2018 году. В результате этих нападений погибли 15 человек и 13 террористов.