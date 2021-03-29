Хакеры из России взломали почту шефа внутренней безопасности США

В числе прочего, хакеры взломали аккаунт и. о. министра внутренней безопасности (МВБ) США Чэда Вулфа, занимавшего этот пост до 11 января текущего года, и сотрудников ведомства, курировавших кибербезопасность и отслеживание угроз со стороны иностранных государств, сообщило в понедельник, 29 марта, агентство AP со ссылкой на многочисленные источники.

Агентство отмечает, что о разведывательной ценности этих кибератак публично не сообщалось, однако их символическое значение весьма велико, поскольку возник вопрос, насколько администрация США способна защищать граждан, компании и учреждения по всей стране, если она даже не в состоянии защитить саму себя.

Провал для МВБ

"Атака SolarWinds стала победой для наших иностранных противников и провалом для МВБ. Речь идет о проникновении на самые верхние эшелоны этого ведомства", - цитирует AP слова сенатора от штата Огайо Роба Портмана.

Сам Чэд Вулф отказался комментировать данную информацию, отметив лишь, что в бытность главой МВБ он располагал несколькими электронными почтовыми ящиками. Со своей стороны представитель министерства Сара Пек сказала, что в результате кибератаки были взломаны аккаунты лишь небольшого числа служащих, и в данный момент МВБ не видит признаков сохраняющейся уязвимости информационных сетей.