Президент Литвы назвал Путина убийцей
Президент Гитанас Науседа говорит, что российского президента Владимира Путина можно назвать убийцей.
Президент Гитанас Науседа говорит, что российского президента Владимира Путина можно назвать убийцей.
"К сожалению, да", - ответил Г. Науседа на вопрос BNS, мог ли бы он, вслед за президентом США Джо Байденом, назвать В. Путина убийцей.
По словам руководителя Литвы, Россия демонстративно не считается с территориальной целостностью соседних стран, таких, как Украина.
"Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно демонстративно", - сказал Г. Науседа.
Другим важным аспектом, по его словам, является то, что ситуация внутри России, где режим, как сказал президент, "явно вздрагивает от крепнущей оппозиции" и пытается ее подавить, "самым грубым образом" преследует лидеров оппозиции, таких, как Алексей Навальный.
"И дальше говорить, втянув голову в плечи, что, знаете, мы ищем, как включиться в отношения с Россией, что я иногда слышу от своих коллег в Европейском союзе - это нужно и эмоционально, и территориально быть очень далекими от того, что называется Россией, чтобы говорить такое", - отметил Г. Науседа.
Он утверждал, что Литва точно не будет той страной, которая "будет равнодушно сидеть на задней лавке" и говорить о большем вовлечении (в отношения - ред.), видя грубые нарушения прав человека у себя по соседству.
Отвечая в середине марта на вопрос, считает ли он, что В. Путин - убийца, Д. Байден сказал "да". Этот и другие комментарии президента США побудили Россию отозвать своего посла из Вашингтона, что стало беспрецедентным шагом в истории дипломатических отношений этих стран за последнее время.