Вт, 30.03.2021
Положительная новость заключается в том, что вакцины против этих штаммов тоже работают. Просто слабее. А это означает, что у людей, которые заболеют после вакцинации, болезнь будет протекать в более легкой форме и они с меньшей вероятностью смогут заразить других. Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра
Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра

В Риге за попытку ограбления задержан мужчина: полиция просит отозваться пострадавших

ФОТО: Valsts policija

17 марта этого года около 21.17 на улице Лиесмас в Риге мужчина, применяя физическую силу и удушение попытался ограбить женщину 1987 года рождения, но жертве удалось скрыться от преступника.

Par laupīšanas mēģinājumiem aizturēts vīrietis; Valsts policija aicina atsaukties cietušos Šī gada 17. martā ap...

Posted by Valsts policija on Tuesday, 30 March 2021

Спустя мгновение, около 21:40, на улице Ислицес произошел похожий случай, когда мужчина пытался ограбить женщину 1995 года рождения. Внимательные жители заметили происходящее и задержали нападавшего. После этого жители сообщили об этом сотрудникам правоохранительных органов.

На место происшествия выехала полиция, которая доставила мужчину во временный изолятор.

Позже выяснилось, что в обоих случаях нападавшим был один и тот же человек - мужчина 1980 года рождения.

Задержанный несколько раз попадал в поле зрения полиции и был освобожден из тюрьмы только в октябре прошлого года после отбытия наказания. В Земгальском участке Рижского регионального управления Государственной полиции возбуждено уголовное дело за попытку ограбления. На прошлой неделе суд приговорил мужчину к заключению.

У сотрудников правоохранительных органов есть обоснованные подозрения, что задержанный мужчина также может быть причастен к другим аналогичным преступлениям, поэтому Государственная полиция призывает посмотреть на фотографию этого человека и сообщить, если Вы стали жертвой незаконной деятельности преступника, позвонив по телефону 67085984 или 110.

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