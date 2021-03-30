В Риге за попытку ограбления задержан мужчина: полиция просит отозваться пострадавших

Par laupīšanas mēģinājumiem aizturēts vīrietis; Valsts policija aicina atsaukties cietušos Šī gada 17. martā ap... Posted by Valsts policija on Tuesday, 30 March 2021

Спустя мгновение, около 21:40, на улице Ислицес произошел похожий случай, когда мужчина пытался ограбить женщину 1995 года рождения. Внимательные жители заметили происходящее и задержали нападавшего. После этого жители сообщили об этом сотрудникам правоохранительных органов.

На место происшествия выехала полиция, которая доставила мужчину во временный изолятор.

Позже выяснилось, что в обоих случаях нападавшим был один и тот же человек - мужчина 1980 года рождения.

Задержанный несколько раз попадал в поле зрения полиции и был освобожден из тюрьмы только в октябре прошлого года после отбытия наказания. В Земгальском участке Рижского регионального управления Государственной полиции возбуждено уголовное дело за попытку ограбления. На прошлой неделе суд приговорил мужчину к заключению.