Впервые в истории России: в Арктике три атомные подлодки одновременно осуществили сложный маневр

На видео, опубликованном Министерством обороны России, видно, как корпуса трех подводных лодок прорываются сквозь толстый лед Арктики недалеко от земли Франца-Иосифа к северу от Баренцева моря.

Атомные подводные лодки являются частью экспедиции "Умка-2021", в которой задействовано 600 военнослужащих и гражданских лиц.

Видео: три атомные подлодки ВМФ России одновременно всплыли из-подо льда в Арктике

Три российских атомных подводных лодки впервые в истории Военно-морского флота одновременно всплыли в Арктике в области радиусом 300 метров, проломив при этом полутораметровый лёд. Командующий ВМФ адмирал Николай Евменов, во время телефонного разговора с президентом России Путиным, торжественно объявил, что подобный маневр был проведен впервые в истории ВМФ России.

Дело в том, что подводной лодке нелегко пройти сквозь ледяной покров такой толщины. 2

Во время маневра в регионе были морозы от минус 25 до минус 30 градусов по Цельсию, а скорость ветра достигала 110 километров в час.

ФОТО: AP/Scanpix

Обычно атомные подводные лодки остаются под ледяным покровом Арктики, что позволяет им скрыться от глаз противника. При необходимости подняться над уровнем моря командир сначала пытается найти незамерзающее место. Если сделать этого не удается, требуется осторожный маневр, чтобы сломать ледяной слой толщиной до 2,5 метров.

ФОТО: AP/Scanpix

Сделать это трем подводным лодкам одновременно особенно сложно, потому что нет возможности общаться друг с другом.