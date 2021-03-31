Португалия предлагает перераспределить в пользу Латвии 376 000 доз вакцины Pfizer

Согласно предложению, опубликованному изданием Politico, дозы вакцины будут распределяться в "духе солидарности", а еще 7 млн доз будут распределены пропорционально между всеми странами ЕС.

Предложение поступило в то время, когда страны ЕС обсуждают, как разделить дополнительные 10 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer, ожидаемые к 30 июня.

Предложение предусматривает распределение 2 857 060 доз в пользу Болгарии, Хорватии, Эстонии, Латвии и Словакии - все эти страны заказали мало вакцин BioNTech/Pfizer. Дозы будут распределены по странам следующим образом: 1 151 889 для Болгарии, 684 009 для Хорватии, 41 553 для Эстонии, 376 689 для Латвии и 602 921 для Словакии. Еще 142 940 доз предназначены для Чехии, чтобы помочь вакцинировать 45% населения.