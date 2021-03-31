Ср, 31.03.2021
Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно открыто Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

Португалия предлагает перераспределить в пользу Латвии 376 000 доз вакцины Pfizer

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Португалия, председательствующая в настоящее время в ЕС, предложила перераспределить 3 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer среди государств с высокой заболеваемостью и низким уровнем вакцинации, в том числе 376 689 доз предназначены для Латвии.

Согласно предложению, опубликованному изданием Politico, дозы вакцины будут распределяться в "духе солидарности", а еще 7 млн доз будут распределены пропорционально между всеми странами ЕС.

Предложение поступило в то время, когда страны ЕС обсуждают, как разделить дополнительные 10 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer, ожидаемые к 30 июня.

Предложение предусматривает распределение 2 857 060 доз в пользу Болгарии, Хорватии, Эстонии, Латвии и Словакии - все эти страны заказали мало вакцин BioNTech/Pfizer. Дозы будут распределены по странам следующим образом: 1 151 889 для Болгарии, 684 009 для Хорватии, 41 553 для Эстонии, 376 689 для Латвии и 602 921 для Словакии. Еще 142 940 доз предназначены для Чехии, чтобы помочь вакцинировать 45% населения.

Дипломаты ЕС обсудят предложение Португалии в среду.

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