Одуванчики и почки деревьев на тарелке: фармацевт о том, что можно включить в весеннее меню

Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Анна Кивлениеце предлагает попробовать легкодоступные и эффективные дары природы, которые станут отличным источником витаминов и минеральных веществ.

"Сбалансированно питаться можно круглый год, и, если задаться такой целью, то богатые витаминами и минеральными веществами продукты можно найти и зимой. Однако весна - это замечательное время, когда у нас с избытком местных природных богатств, бóльшую часть которых каждый может самостоятельно вырастить на подоконнике или балконе. Помимо популярных овощей - первой моркови, картофеля, свеклы и листового салата - нельзя забывать и о не так часто используемых в кулинарии и очень полезных дарах природы, начиная со сныти и заканчивая почками деревьев. Весенние лакомства, добавленные в повседневный рацион, обеспечат организм не только витаминами, но и клетчаткой, тем самым улучшив пищеварение и работу кишечника", - рассказывает фармацевт.

В весеннее меню стоит включить продукты, содержащие витамин D, например, рыбу, яйца и молочные продукты, а еще "солнечный витамин" можно пробовать поймать под первыми весенними лучами. Не менее тщательно нужно следить за тем, чтобы пища содержала антиоксиданты: витамин С, бета-каротин и витамин Е имеются в зеленом листовом салате, капусте и моркови. Тело нуждается и в таких минеральных веществах как селен, цинк и медь, которые обеспечат бобовые и цельнозерновые продукты.

Фармацевт рекомендует некоторые ценные дары природы, которые помогут разнообразить весенние блюда. Они не только сделают тарелку более красочной и подарят новые вкусовые ощущения, но и позволят восстановить силы после долгой зимы.

Девять природных суперпродуктов для бодрости духа

1. Пророщенное зерно, фасоль и семена. Самые популярные их них - пшеница, горох, китайская фасоль, подсолнечник, руккола, кресс-салат и редис. В проростках намного больше ценных веществ, чем во взрослом растении. Ростки содержат такие микроэлементы и минеральные вещества как кальций, йод, железо, цинк, и также витамины группы В и витамин С.

2. Молодой шпинат - baby spinach. Он содержит железо, кальций, калий и магний. В нем мало калорий, и он станет отличной основой для различных салатов или дополнением к омлету, запеканке и рагу. Шпинат можно также добавлять в смузи, например, взбить блендером вместе с бананом, растительным молоком и одним или двумя киви.

3. Зеленый лук является ценным источником витамина С, и его можно без труда вырастить на подоконнике, поскольку он не требует особого ухода. Очень хороши бутерброды, на которые намазана масса из творога, сметаны, мелко порубленного зеленого лука и редиса. Перья лука можно также добавлять в супы.

4. Первая крапива - это ценный источник железа. Ею можно дополнить и салаты, и супы.