Сандрис не хочет вакцинироваться против Covid-19, потому что Христианское радио говорит, что делать этого не следует.

В начале февраля Илзе* лежала в постели с вновь обострившейся болью в спине и безуспешно пыталась зарегистрироваться на запущенной в тот день страничке Manavakcina.lv, чтобы получить прививку против Covid-19. В комнату вошел ее муж Сандрис, и Илзе предложила попробовать зарегистрировать и его. Сандрис был против. Немного смущенный, он объяснил, что на Латвийском христианском радио (LKR) говорят, что вакцины подрывают веру в Бога и с помощью конкретно этой прививки будут контролировать людей.

Илзе недоверчиво закатила глаза. "Ты серьезно?" - спросила она своего мужа. "Да, - подтвердил Сандрис. - Согласно Библии, настали "ужасные времена для неверующих".

Илзе почувствовала, как в ней нарастает гнев. Обоим под сорок, высшее образование, хорошо оплачиваемая работа. В семье трое детей. По мнению Илзе, все было бы в порядке, если бы Сандрис время от времени не заговаривал о том, чего наслушался по LKR. Разговоры на эту тему уже и ранее заканчивались спорами.

Илзе, психолог по профессии, пошла в наступление:

"Два года назад нам сделали прививку от гриппа, разве твоя вера угасла? А после прививки от клещей?".

Сандрис, интроверт и медлительный по натуре, ответил отрицательно. Илзе продолжила: "Если бы вакцины действительно уменьшали веру, то ты давно уже должен был стать неверующим, потому что в детстве нас тоже прививали".

Сандрис, казалось, согласился с этими аргументами, но остался при своем.

Гнев Илзе только усилился - и на мужа, и на радио. От беспомощности в этой абсурдной ситуации она написала письмо команде Re:Baltica по проверке фактов.

"Добрый день, близкий человек слушает Христианское радио, и там каждый день звучат призывы не прививаться, - написала она. - Я понимаю, что вы боретесь с фейковыми новостями на FB, но контролирует ли какой-нибудь орган содержание на радио? Кто может хоть немного повлиять на это?".

Против бэтменов и геев

Сандрис начал слушать LKR шесть лет назад, когда в семье родился первый ребенок. Появление ребенка принесло перемены. Работа тоже сделала свое - с напряженными сроками и нетерпимым руководством. Сандрису было эмоционально трудно выдержать напряжение.

Однажды утром по дороге на работу он начал слушать LKR. Оно его успокаивало. Через пару недель он слушал уже только его - утром в машине, на работе в наушниках. Радио всегда было на фоне, создавая безопасный мир. А также оно было единственным источником информации, потому что социальные и традиционные медиа он использует редко.

"Я понял, что есть что-то выше, и так началась моя жизнь верующего", - рассказывает Сандрис Re:Baltica. Три года спустя он купил Библию. Почувствовал себя виноватым за то, что так долго ленился и позволял радио думать за него. Решил как минимум десять минут в день изучать Библию самостоятельно.

Сандрис согласился на интервью Re:Baltica по просьбе жены. Он считает, что по характеру они с Илзе похожи и в целом живут в согласии. Илзе рассказывает, что для мужа семья в приоритете, близких друзей почти нет. Сам он посмеялся, что, мол, стабилен и надежен как стиральная машина. По предложению Илзе он ходил на курсы эмоционального воспитания детей, а несколько лет назад начал курс психотерапии. Это было необходимо, потому что, как вспоминает Сандрис, "после рождения третьего ребенка привычный ритм жизни снова нарушился, и я впал в период слабости".

До этого у семьи с религией особой связи не было. Они поженились в лютеранской церкви, там же крестили детей. Время от времени по воскресеньям ходили в церковь, но Илзе сомневается, можно ли их назвать убежденной христианской семьей. "Может, я христианка с либеральными взглядами?" - рассуждает она вслух и заключает, что ее не заботит, попадет ли она в рай.

После этого в их семье появился третий - Латвийское христианское радио - и, как следствие, споры.

Сначала были разногласия из-за детских игрушек. Сандрис возражал против карточек с Человеком-пауком, мумиями и бэтменами. "Я говорю, что мне не нравится и я не буду играть такими ужасными картами", - вспоминает он. Вместо этого он поощрял игру в обычные карты или шахматы, "где под этим нет символики". Илзе была возмущена такой позицией и "потом она сказала, что я зомбирован своим радио".

Илзе в свою очередь вспоминает, что Сандрис сделал замечание, когда сын принес из детского сада нарисованные древнелатышские знаки. Однажды сын с радостью показывал семье рождественский рисунок с одним из них, и муж сказал, что рисовать такие не надо. "У нас был спор о том, действительно ли следует ругать ребенка, ведь он с радостью показывает это своим родителям, или надо расти в условиях информационного вакуума, или же он имеет право знать латышскую культуру", - рассказывает Илзе.

Темой очередного спора стали права однополых пар после решения Конституционного суда в ноябре прошлого года. Это вызвало массовое возмущение в религиозном мире, поскольку было признано, что семья не определяется только браком. Сандрис считает, что гомосексуализм - это грех.

Однако он не согласен с утверждением LKR о том, что для таких людей нет места в церкви. Есть, но "мой долг сказать, что они попадут в ад".

Сандрис слышал по радио, что гомосексуализм - это следствие греха. Может быть, не самого человека, а, возможно, его родителей. Во многом как алкоголизм и разные зависимости. Сандрис верит, что эти проблемы можно преодолеть "духовным чудом" и сильными молитвами. В качестве примеров он приводит исцеленных алкоголиков, которые вернулись в приходы и твердо придерживаются веры. В то же время под влиянием Илзе он считает, что гомосексуальным людям следует дать возможность унаследовать имущество своего партнера и навещать своего партнера в больнице.

"У меня есть хороший друг-гей, Сандрис виделся с ним", - поясняет Илзе, как ей удалось пошатнуть мнение своего мужа о законных правах гомосексуальных пар. Ее друг - врач, который регулярно помогает семье советами. "Я говорю: когда у нас есть медицинские вопросы, ты говоришь: "Звони". Когда дело доходит до его законных прав, он становится другим?".

На конкретных примерах из собственной жизни, часто даже с преувеличениями, Илзе временами пытается аргументировать, когда ее муж снова начинает говорить на тему, услышанную по радио. Когда он услышал, что некий пастор не будет вакцинировать своих детей, Илзе указала: если их дочь попала бы в больницу и ей потребовалось бы переливание крови, он тоже хотел бы убедиться, что молитвы исцеляют?

Когда сын нарисовал латышские знаки, она спросила: "Народные костюмы тоже носить нельзя, на Праздник песни и танца тоже не пойдем?". Илзе беспокоит, что уже сейчас ее сын иногда говорит, что отец и мать думают по-разному, "даже о происхождении людей".

"Это своего рода манипуляция", - признает Илзе и в то же время вздыхает с облегчением, что муж "прислушивается к ней и принимает во внимание ее мысли".

Плохо, и будет еще хуже

"Надо молиться Богу за эту семью, раз у них конфликт", - говорит совладелец и руководитель Латвийского христианского радио Таливалдис Талбергс, когда Re:Baltica рассказывает о том, что происходит в семье Сандриса. В семейных конфликтах он не видит своей вины или вины радио, потому что не призывает людей не вакцинироваться. "Мы говорим о вирусе греха, который захватывает мир. Мы никогда не говорили - поступайте так или иначе", - неоднократно подчеркивает он в телефонном разговоре.

Сандрис не может сказать, в какой из радиопередач он слышал, что делать прививку от коронавируса нехорошо, потому что он слушает радио в фоновом режиме без особого отбора. Но допускает, что это было в те часы, когда Талбергс со своими гостями анализировал Библию. Оттуда он и пришел к выводу, что "вакцина - это не спасение мира без оговорок, над этим определенно стоит задуматься".

Re:Baltica обнаружила две передачи, в которых в этом году радиоведущий цитирует Библию и говорит о пандемии. В них Талбергс неоднократно заявляет, что решение о вакцинации должен принимать каждый сам за себя. Но за этим советом всегда следует "но".

15 января в передаче Ko par to saka Bībele? ("Что об этом говорит Библия?") миссионер Юрис Довейко призывает "не становиться подопытным кроликом" и "держаться от вакцин подальше". Он цитирует широко распространенный миф о том, что вакцина через некоторое время может привести к стерилизации, болезням или даже смерти.

"Если действительно будет принудительная вакцинация, я просто вооружусь и не впущу в свой дом. Любой, кто попытается это сделать, пройдет через кровь", - предупреждает Довейко.

Второй гость шоу, пастор Янис Озолинкевич, более снисходителен и призывает "довериться, принять вакцину и уверовать, что Бог не сделает ничего плохого".

Талбергс объясняет, что Библия ничего не говорит о вакцинах, но присоединяется к гостям, которые упоминают начертание зверя, упомянутого в главе "Откровения Иоанна". Это означает, что наступят ужасные времена, и то, что происходит сейчас, ведет к этому. "Это более чем ясно. Людей учат исполнять команды", - заключает в своем выступлении Талбергс.

Запугивание начертанием зверя - популярная тема в христианском мире, объясняет Re:Baltica исследователь теологии Латвийского университета Никита Андреев. Его значение в Библии не объясняется четко, что порождает широкий спектр толкований.

"Талбергс представляет интерпретацию, которая применяет его к будущему. Точно так же в 1970-х годах этот символ применялся при введении кредитных карт", - поясняет Андреев. Он считает, что LKR использует напряженность, созданную пандемией, для привлечения последователей. "Оно давно выражает радикальные взгляды, в том числе ошибочные".

"Знак зверя всегда был ходовым товаром, во все времена, так же как и чипирование. Он встречается в каждом столетии", - добавляет теолог, докторант Цюрихского университета Алеся Лавринович.

Она не удивлена, что эту риторику также использует LKR, потому что его аудитория - это "группа боязливых людей, которым необходимо чувствовать психологическую стабильность в отношении того, что все идет по заранее предусмотренному плану (тексту Библии)". "Это настоящая аудитория, которая будет стоять насмерть за то, что LKR объявит единственной истиной - будь то Covid-19, Праздник песни или президентские выборы в США", - говорит Лавринович.

Талбергс Re:Baltica так и не ответил четко, будет ли он сам вакцинироваться от Covid-19. "Я не знаю, о какой вакцине вы говорите. Если ученые докажут, что эта вакцина годная, то ок", - отметил он.

Разногласия по поводу вакцинации против Covid-19 присутствуют и в других конфессиях. Папа Франциск, глава Римско-католической церкви, привился и призывает и других сделать то же самое. Тем временем кардинал Янис Пуятс подписал декларацию против вакцины Covid-19, поскольку в ней якобы использовались абортированные эмбриональные клетки. Коллеги Re:Baltica из Re:Check уже объяснили, что это утверждение вводит в заблуждение.

При разработке вакцины AstraZeneca были использованы полученные в 1970-х годах в Нидерландах клетки эмбриона, которые позже были размножены в лаборатории. В составе вакцины нет этих искусственно размноженных клеток.

Против вакцин и ограничений выступают также так называемые харизматические церкви. Лидер "Нового поколения" Алексей Ледяев проповедует, что цель вакцин - сократить население планеты. Лидер Kristus pasaulei ("Христос миру") Марцис Енцитис пугает, что от вакцины против Covid-19 люди умирают.

Теолог Лавринович поясняет, что такая реакция от лидеров харизматических церквей была ожидаемой, потому что для них характерно распространение сенсационной и эзотерической информации.

Будет молить Бога, чтобы жена стала верующей

Сандрис не думает, что LKR им манипулирует. Он чувствует себя частью радиосемьи и регулярно жертвует средства. Это не десятина, но в среднем 50 евро в месяц набегает. Латвийское христианское радио по аудитории - одна из самых маленьких радиостанций в Латвии. Согласно данным исследовательской компании Kantar, прошлым летом его слушали в среднем 14 тысяч человек в день.

Хотя и небольшое, но лояльное сообщество - согласно данным Lursoft, в 2019 году LKR получило от частных жертвователей почти 250 тысяч евро (информация за 2020 год пока недоступна).

Уже после разговора с Re:Baltica Сандрис еще раз прослушал конкретные передачи LKR о вакцинации и пришел к выводу, что там действительно не говорится о том, что именно вакцина против Covid-19 является "вакциной против веры, хотя, конечно, Талбергс и Довейко против". "Короче говоря, это, вероятно, недоразумение, что Covid-вакцина может лишить нас веры", - пишет он в электронном письме. Однако это не меняет его позиции, что он "тоже не хочет вакцинироваться".

На вопрос, может ли его вера разрушить семью, Сандрис объясняет, что верит в чудо молитвы. Силой молитвы верующие разрушили СССР, и он верит, что, молясь, может "сделать свою жену верующей".

Илзе такие высказывания мужа тревожат. Она опасается, что Сандрис постепенно радикализируется, и спрашивает Re:Baltica, где искать помощи. В Латвии содержание электронных СМИ контролируется Национальным советом по электронным СМИ. В начале марта он оштрафовал Первый Балтийский канал (ПБК) в размере 16 000 евро за распространение ложной и вводящей в заблуждение информации о коронавирусе, представляющей угрозу здоровью населения. Представитель совета Иева Калдерауска Re:Baltica рассказывает, что до сих пор Латвийское христианское радио не попадало в их поле зрения, но теперь ему уделят повышенное внимание.

Если NEPLP обнаружит нарушения в содержании LKR, маловероятно, что это изменит позицию Сандриса. Как различные исследования, так и наблюдения Илзе в ее отношениях с мужем и в работе психолога показывают, что наиболее эффективно изменить взгляды другого человека могут эмоциональные примеры из собственной жизни. Она уже подготовила аргументы, чтобы убедить мужа сделать прививку. Обращаясь к общественному благу. Призывая подумать о пожилых людях. Она регулярно рассказывает, что прочитала о различных типах вакцин и о том, что они содержат.

"Это как достучаться", - заключает Илзе. Она настроена стучать, пока не добьется результата.

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Действуйте постепенно! Главное внимание обращайте на самые простые факты и логику, а не на обсуждение полностью всех деталей!

Не оказывайте давление! Слишком большое давление может "отыграться". Дайте людям время на раздумье и затем попытайтесь снова! Источник: Еврокомиссия

*Имена лиц изменены по их просьбе, но известны редакции.

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