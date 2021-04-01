Пт, 2.04.2021
Будем красить и катать яйца, качаться на качелях, наслаждаться природой и не встречаться, потому что пандемия еще не закончилась. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

Голодовка Навального: за политика вступились полторы тысячи российских врачей и лидеры разных стран

Алексей Навальный ФОТО: AFP/SCANPIX

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • За Навального вступились полторы тысячи российских врачей и лидеры разных стран. Кремль ситуацию не комментирует.
  • Самый высокий показатель смертности от коронавируса с начал пандемии в Украине.
  • День рождения известного российского телеведущего Владимира Познера в Грузии закончился протестами местных жителей.
  • Третье массовое убийство в США за последние недели. Президент Байден требует ограничить продажу оружия в стране. Получится ли у него преодолеть сопротивление республиканцев?

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 01.04.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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