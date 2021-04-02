Таинственные рельсы на Земитанском мосту, которые ведут в никуда
Многие водители, пешеходы и пользователи общественного транспорта задаются вопросом: куда ведут рельсы, расположенные по обе стороны Земитанского моста?
Многие водители, пешеходы и пользователи общественного транспорта задаются вопросом: куда ведут рельсы, расположенные по обе стороны Земитанского моста?
Таинственные рельсы установлены в обоих направлениях моста. Какой в них смысл и ездили ли по ним трамваи за эти годы? По словам представителя Департамента сообщения Рижской думы (RDSD) Лелде Рудзики, мост, названный в честь латвийского полковника Йорга Земитана, был сдан в эксплуатацию в 1985 году. C тех времен на нем располагались рельсы, потому что у отцов города был план направить трамвайное движение до микрорайона Плявниеки, рассказывает передача 4.studija.
Видео: Сюжет передачи 4.studija
"Однако трамвай в этом направлении так и не был запущен и проект не завершили до конца. Рельсы так и не демонтировали, полагая, что по ним когда-нибудь пустят трамвай", - сказала представитель RDSD.
Мост Земитана длиной 336 метров был открыт 30 декабря 1985 года. С тех пор идея создания трамвайной линии из центра Риги в Плявниеки потеряла актуальность. Мечты и намерения угасли, но рельсы остались.
Однако вскоре может произойти так, что рельсы все-таки уберут: в этом году планируется начать проектирование моста, а в рамках нового проекта строительства трамвайные рельсы с Земитанского моста должны демонтировать. "Не исключено, что проект строительства будет реализован в 2023–2024 годах", - говорит Рудзика и добавляет, что в Латвии есть и другие запущенные и незавершенные объекты транспортной инфраструктуры, такие как "мост в никуда".