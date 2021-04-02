Таинственные рельсы на Земитанском мосту, которые ведут в никуда

Таинственные рельсы установлены в обоих направлениях моста. Какой в ​​них смысл и ездили ли по ним трамваи за эти годы? По словам представителя Департамента сообщения Рижской думы (RDSD) Лелде Рудзики, мост, названный в честь латвийского полковника Йорга Земитана, был сдан в эксплуатацию в 1985 году. C тех времен на нем располагались рельсы, потому что у отцов города был план направить трамвайное движение до микрорайона Плявниеки, рассказывает передача 4.studija.

Видео: Сюжет передачи 4.studija

"Однако трамвай в этом направлении так и не был запущен и проект не завершили до конца. Рельсы так и не демонтировали, полагая, что по ним когда-нибудь пустят трамвай", - сказала представитель RDSD.

Мост Земитана длиной 336 метров был открыт 30 декабря 1985 года. С тех пор идея создания трамвайной линии из центра Риги в Плявниеки потеряла актуальность. Мечты и намерения угасли, но рельсы остались.

Рельсы на Земитанском мосту ФОТО: Скриншот с видео передачи 4.studijas