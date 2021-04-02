Пт, 2.04.2021
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Лаура Акментиня, юрисконсульт Отдела по поддержке клиентов Госинспекции труда

"Люди не торопятся на уколы, ведь антипрививочник звучит очень гордо, правда... совсем не долго"

ФОТО: Balticom

Наступила очередная пятница! Самое время немного отвлечься и посмотреть на новости с долей иронии

Вы уже слышали, что в Латвии разрабатывают привилегии, доступные только для привитых, чтобы замотивировать народ подавать заявки на вакцинацию? Отличная идея! Только надо серьёзно подумать над привилегиями, а не впаривать людям возможность купить трусы и носки НЕ в Максиме. Ну типа э-талон на 10 поездок или место на кладбище за счёт государства.

А вообще, давайте раздавать плюхи и за другие уколы! Привился от бешенства - получи в подарок ошейник, за энцефалит - экскурсию по лесу, а за манту - билетик в аквапарк.

Кстати, совсем скоро обещали открыть центры вакцинации в базарных павильонах. Ну, а что? Логично! Надо начать колоть народ там, где его и так уже много лет массово накалывают. Ну, а вообще, мы понимаем, почему люди не торопятся на уколы, ведь антипрививочник звучит очень гордо, правда... совсем не долго. 

Кстати, на рынке борьбы с ковидом появился новый игрок: вакциной Johnson&Johnson в Латвии планируют прививать бездомных. Это потому, что она не щиплет глазки? Вам не кажется, что в прививочную эстафету не включился разве что ленивый? Пора отвечать и делать вакцину Divāni&Divāni. Кстати,  если добавить туда пару капель одеколона "Саша", то никакой вирус и близко не подойдёт... да и вообще, никто не подойдёт. Хотя, наверное, почти в любом бездомном и так уже есть пара капель одеколона "Саша".

Интересная новость пришла из Швейцарии, там впервые женщинам-военнослужащим разрешат носить женское белье. А мужчинам - мужское? Видимо, до этого они все дружно носили постельное? На самом деле стандартная форма до этого включала только мужское нижнее белье свободного кроя.

Нам вот интересно, а в истинно женских профессиях в Швейцарии выдают только дамское бельё? "Пэтер Феликсович, собрание учителей началось уже 20 минут назад, опаздываете! - Извините, Хэльга Зигмундовна, 

А теперь к действительно важным новостям! Самый крупный поставщик сырья для туалетной бумаги предупредил о грядущих перебоях. "Алло, алло! Да, это лес. Мы тут с березками посовещались и решили, что фиг вам, а не сырье!". Ну, и как следствие, прощай колбасно-сосисочное производство!

А если серьезно, причиной стал выросший спрос на бумагу и недостаточное количество поставочных судов. Короче, не было печали, но похоже, пора снова возобновлять подписку на МК-Латвию. Кто там закупался рулонами в первую волну? У вас еще осталось что-то?

Ну, а мы, отдел маркетинга и путешественников во времени Balticom, на этой неделе забыли перевести гигантские часы на нашем офисе на час вперед. Зато мы узнали, что наши часы это Биг-Бэн всего района - ведь получили множество звонков и жалоб от людей. Всё исправили! Теперь на экране помимо времени красуется поздравление с Пасхой и графика с парочкой бьющихся яиц. Мы думаем, что нам повезло, что нашу оплошность не заметило начальство, иначе это была бы вовсе не графика.

А вы будете делать прививку?

*Яркий обзор событий недели представляет Отдел маркетинга и путешественников Balticom. Хотите высказаться? Пишите! 

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