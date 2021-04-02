В Вашингтоне перекрыт Капитолий. Задержан мужчина, пытавшийся протаранить заграждения
Подходы к зданиям Конгресса США были полностью блокированы полицией после того, как неизвестный на автомобиле попытался протаранить заграждения.
Подходы к зданиям Конгресса США были полностью блокированы полицией после того, как неизвестный на автомобиле попытался протаранить заграждения.
Территория вокруг Капитолийского холма в центре Вашингтона днем в пятницу была полностью блокирована подразделениями полиции, перекрыты входы и выходы из всех зданий Конгресса США.
Незадолго до этого экстренные службы в Вашингтоне сообщили, что неподалеку от одного из зданий произошла стрельба.
Информация об этом не подтвердилась.
Позднее полиция, отвечающая за охрану Капитолия, распространила официальное сообщение о том, что неизвестный на автомобиле попытался протаранить заграждения с северной стороны комплекса зданий, совершив наезд на двух офицеров полиции.
"Оба офицера получили ранения. Нападавший задержан. Все трое были доставлены в больницу", - говорится в заявлении.
Как утверждают источники телеканала NBC в правоохранительных органах, водитель легкового автомобиля сначала протаранил внешнее ограждение возле одного из зданий Конгресса. Затем машина сбила двух полицейских, врезавшись в бетонный блок, перегораживающий подъезд к комплексу.
Водитель машины пытался с ножом атаковать полицейских, вынужденных открыть огонь. В результате нападавший был ранен.
Днем в пятницу возле комплекса зданий Конгресса находилось несколько десятков полицейских машин, в небе над Капитолием кружили несколько вертолетов.
Сообщения о "внешней угрозе" законодатели и сотрудники Конгресса в последний раз получили 6 января этого года, перед тем, как сторонники предприняли попытку штурма Капитолия.
В конце марта почти трехметровые заборы и заграждения, воздвигнутые после этого вокруг зданий Конгресса, начали демонтировать.
На видео с места происшествия, опубликованного в сети, видны два человека на носилках, которых загружают в скорую помощь, а также летающий в небе вертолет.
Журналист Джейк Шерман, находившийся в это время в Капитолии, опубликовал в "Твиттере" видео садящегося рядом вертолета. "Никогда ничего подобного не видел", - написал он.
🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe— Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021