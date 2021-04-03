Нидерланды запретили AstraZeneca для людей моложе 60 лет

Такое решение было принято после получения данных из Центра по фармаконадзору Lareb.
Министр здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге заявил, что правительство решило прекратить вакцинацию вакциной Vaxzevria, чтобы продолжить консультации с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), которое должно дать совет, есть ли связь между тромбами и вакциной. Ожидается, что EMA предоставит дополнительную информацию 7 апреля.
Это решение не повлияет на плановую вакцинацию Vaxzevria среди людей старше 60 лет. Правительство Нидерландов подтверждает, что сообщения о возможных побочных эффектах поступают в основном от молодых пациентов.