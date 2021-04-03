Сб, 3.04.2021
Если человек получил СМС с приглашением привиться от Covid-19 на Пасху, но не имеет возможности получить в выходные направление от семейного врача, он получит информацию о новой дате вакцинации после праздников. Иева Стуре, представитель бюро вакцинации
Иева Стуре, представитель бюро вакцинации

Нидерланды запретили AstraZeneca для людей моложе 60 лет

ФОТО: REUTERS/Florion Goga

Правительство Нидерландов решило прекратить вакцинацию людей в возрасте до 60 лет вакциной Vaxzevria компании AstraZeneca. Государство приняло такое решение в связи с образованием тромбов у небольшого числа привитых молодых людей, сообщает RTL Nieuws.

Такое решение было принято после получения данных из Центра по фармаконадзору Lareb.

Центр сообщил о пяти случаях тромбоза в Нидерландах у женщин в возрасте от 25 до 65 лет.

Министр здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге заявил, что правительство решило прекратить вакцинацию вакциной Vaxzevria, чтобы продолжить консультации с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), которое должно дать совет, есть ли связь между тромбами и вакциной. Ожидается, что EMA предоставит дополнительную информацию 7 апреля.

Это решение не повлияет на плановую вакцинацию Vaxzevria среди людей старше 60 лет. Правительство Нидерландов подтверждает, что сообщения о возможных побочных эффектах поступают в основном от молодых пациентов.

НАВЕРХ
Back