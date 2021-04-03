Нидерланды запретили AstraZeneca для людей моложе 60 лет

Такое решение было принято после получения данных из Центра по фармаконадзору Lareb.

Центр сообщил о пяти случаях тромбоза в Нидерландах у женщин в возрасте от 25 до 65 лет. 4

Министр здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге заявил, что правительство решило прекратить вакцинацию вакциной Vaxzevria, чтобы продолжить консультации с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), которое должно дать совет, есть ли связь между тромбами и вакциной. Ожидается, что EMA предоставит дополнительную информацию 7 апреля.