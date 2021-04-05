После двухдневных поисков в Абаве найден утопленник

2 апреля в VUGD поступил вызов на место происшествия в Кулдигском крае - была передана информация о человеке, утонувшем в реке Абава.

Спустя два дня поисков спасателям удалось найти утопленника и поднять его из водоема.

За минувшие сутки сотрудникам VUGD поступило 46 вызовов на тушение пожара, из них 32 - на пожары прошлогодней травы. По площади самый большой пожар потушен в Салиенской волости Даугавпилсского края, где на площади в пять гектаров горела прошлогодняя трава.