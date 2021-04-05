Пн, 5.04.2021
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Карлис Шадурскис, депутат Рижской думы

После двухдневных поисков в Абаве найден утопленник

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

После двухдневных поисков спасателям удалось найти и поднять из реки Абава утопленника, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

2 апреля в VUGD поступил вызов на место происшествия в Кулдигском крае -  была передана информация о человеке, утонувшем в реке Абава.

Спустя два дня поисков спасателям удалось найти утопленника и поднять его из водоема.

За минувшие сутки сотрудникам VUGD поступило 46 вызовов на тушение пожара, из них 32 - на пожары прошлогодней травы. По площади самый большой пожар потушен в Салиенской волости Даугавпилсского края, где на площади в пять гектаров горела прошлогодняя трава.

Пожарные также приняли участие в 22 спасательных операциях и получили семь ложных вызовов.

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