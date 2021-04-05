В центре Риги появятся огородики, уже заключены договоры с 140 арендаторами

Как напоминает Русское вещание LTV7, Рижский дворец спорта закрыли в 2007 году, в 2008 году здание снесли. Новый владелец планировал построить здесь многофункциональный квартал с квартирами, офисами и магазинами, но это так и осталось на уровне планов.

Проживающая рядом Ренате Пранцане придумала, как ныне заросшую бурьяном территорию сделать общественно полезной: "Из-за пандемии было время смотреть в окно, и появилось желание завести свой сад, чтобы он был поближе к дому. А здесь есть свободная территория, вокруг много домов - и я подумала: может, и у других людей есть мечта о городском огородике".

Владельцы территории - эстонское предприятие Rotermann. Пранцане заключила с ними договор бесплатной аренды на 3 года.

По ее словам, желающих арендовать городской огородик оказалось больше, чем самих огородиков. Как сообщает LTV7, всего их будет 150. Примечательно, что копать грядки не понадобится - рассада будет высаживаться в специальные высокие ящики.

Сообщается, что сезон будет открыт, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Территория будет открыта для всех, в том числе для тех, у кого здесь огородика нет, отдохнуть на лугу смогут все желающие.

LETA напоминает, Sporta pils dārzi - это некоммерческий проект, созданный рижанами с целью передать неиспользуемую территорию Дворца спорта горожанам. В период освоения территории с 2020 по 2023 год в аренду будут сданы 150 небольших огородиков, а также цветочные луга для различных культурно-просветительских мероприятий.

По информации Firmas.lv, владелец территории - Rotermann Latvia - принадлежит зарегистрированной в Эстонии компании Invest Aktsiaselts. Компания зарегистрирована в 2006 году. Прошлый год она закончила с оборотом в 88 100 евро и убытками в 30 000 евро.