Путин подписал закон об обнулении своих президентских сроков: он может быть президентом до 2036 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему остаться на посту главы страны до 2036 года, пишет "Медуза".
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему остаться на посту главы страны до 2036 года, пишет "Медуза".
Закон запрещает занимать должность президента России более двух раз.
При этом президентские сроки людей, которые были избраны до 2020 года, не учитываются.
Норма об обнулении сроков президента входила в поправки к Конституции. Эти поправки были поддержаны в ходе всеобщего голосования летом 2020 года.