В недавнем комментарии для Financial Times экономист Дамбиса Мойо приводит аргументы в пользу биткоина и почему бизнес-лидеры должны в него инвестировать. Ее три основных аргумента заключаются в том, что биткоин - это способ снизить риск компании; криптовалюты могут предоставить возможные решения для ведения бизнеса в странах с развивающейся экономикой; и цифровые валюты предвосхищают новое захватывающее будущее "валютных платформ".

Для абонентов

Права ли Мойо? Давайте по пунктам рассмотрим ее аргументы.

Во-первых, непонятно, каким образом покупка биткоинов может снизить риски компании. Единственный риск, который определяет Мойо, это упустить то, что могло бы стать одним из величайших спекулятивных пузырей всех времен. Действительно, компания, которая упустила из виду продолжающееся повышение стоимости биткоина, могла бы столкнуться с тяжелыми последствиями, включая приобретение конкурентом, инвестирующим в биткоины. Очевидно, что инвестирование в биткоины является одним из надежных способов избежать потери прироста капитала на биткоине.