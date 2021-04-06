Вт, 6.04.2021
Будет или нет туда приглашен какой-то врач, я не знаю, все в руках ФСИН. Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального
Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального

А сейчас точно апрель? Сегодня местами пройдет снег и град

Град. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Прошедшей ночью почти по всей Латвии температура воздуха опустилась до -1..-3 градусов, днем ожидается переменная облачность, в Курземе будет ясное небо, прогнозируют синоптики.

Местами пройдут кратковременные осадки в виде снега и града, которые будут сопровождаться раскатами грома и сильными порывами ветра.

Скорость юго-западного ветра составит 11-16 метров в секунду, температура воздуха - +4..+9 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, возможны кратковременные осадки, температура воздуха составит около +8 градусов.

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