А сейчас точно апрель? Сегодня местами пройдет снег и град
Прошедшей ночью почти по всей Латвии температура воздуха опустилась до -1..-3 градусов, днем ожидается переменная облачность, в Курземе будет ясное небо, прогнозируют синоптики.
Прошедшей ночью почти по всей Латвии температура воздуха опустилась до -1..-3 градусов, днем ожидается переменная облачность, в Курземе будет ясное небо, прогнозируют синоптики.
Местами пройдут кратковременные осадки в виде снега и града, которые будут сопровождаться раскатами грома и сильными порывами ветра.
Скорость юго-западного ветра составит 11-16 метров в секунду, температура воздуха - +4..+9 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, возможны кратковременные осадки, температура воздуха составит около +8 градусов.