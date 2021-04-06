Преподаватели вузов пока не получили компенсаций

Отраслевой профсоюз призывает к равному отношению ко всем педагогам и выплате компенсаций немедленно, а не после подачи годовых отчетов университетов и колледжей, как решила рабочая группа Министерства образования и науки.

Профсоюз обращает внимание на то, что этот процесс может затянуться до конца учебного года или даже до осени. Высшие учебные заведения также присоединяются к этому требованию.

Латвийский сельскохозяйственный университет подчеркивает, что, как и для учителей школ, расходы преподавателей вузов на бытовые нужды и покупку различного оборудования в связи с дистанционным обучением увеличились.