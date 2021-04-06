Вт, 6.04.2021
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Преподаватели вузов пока не получили компенсаций

Латвийский университет ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В отличие от учителей, работающих в учреждениях дошкольного и общего образования, преподаватели вузов не получили компенсации за реализацию дистанционного обучения, пишет Diena. 

Отраслевой профсоюз призывает к равному отношению ко всем педагогам и выплате компенсаций немедленно, а не после подачи годовых отчетов университетов и колледжей, как решила рабочая группа Министерства образования и науки.

Профсоюз обращает внимание на то, что этот процесс может затянуться до конца учебного года или даже до осени. Высшие учебные заведения также присоединяются к этому требованию.

Латвийский сельскохозяйственный университет подчеркивает, что, как и для учителей школ, расходы преподавателей вузов на бытовые нужды и покупку различного оборудования в связи с дистанционным обучением увеличились.

Рижский технический университет также недоволен тем, что убытки вузов из-за ограничений в связи с Covid-19 до сих пор никак не возмещены, не говоря уже о доплатах преподавательскому составу.

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