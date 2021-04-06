Суд первой инстанции оправдал мэра Юрмалы Труксниса по делу о командировке

По этому делу обвинялась также руководитель бюро мэра Ингрида Вилкарсе. Сегодня суд заслушал последние слова обвиняемых и оправдал обоих.

Судья Рижского районного суда Байба Якобсоне сообщила агентству LETA, что суд не констатировал в действиях обвиняемых всех необходимых признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 Уголовного закона, и это стало основанием для оправдательного приговора.

Адвокат Труксниса Янис Розенбергс заявил агентству LЕТА, что обоснование решения суда пока не известно, однако, вероятно, суд принял во внимание аргументы защиты.

Согласно обвинению, мэр, чтобы скрыть свое отсутствие на работе без уважительных причин, договорился с руководителем бюро о том, что будет оформлен ложный приказ о командировке. Прокуратура утверждает, что поддельный документ был подан в бухгалтерию думы.

Досудебное расследование по делу проводило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Прокуратура сможет обжаловать решение суда первой инстанции в Рижском окружном суде.